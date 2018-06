Association européenne d'hématologie: le fer, une arme à double tranchant pour l'inflammation

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg )

Les macrophages sont des cellules essentielles du système immunitaire inné qui remplissent deux fonctions importantes : 1) éliminer les vieux GR du sang et stocker le fer dérivé de l'hème ; 2) « manger » et tuer les pathogènes, notamment les bactéries, les virus et les moisissures. Ainsi, les macrophages sont essentiels à la fois pour le métabolisme du fer et la protection contre les infections.

Plusieurs conditions pathologiques sont associées à une accumulation excessive du fer dans les macrophages, notamment l'anémie avec dépendance transfusionnelle, dans laquelle les GR transfusés sont éliminés par les macrophages ; la drépanocytose, et l'anémie traitée par des préparations de fer intraveineuses, dans lesquelles l'hème libre et le fer sont accumulés dans les macrophages, respectivement.

L'objet de notre recherche est d'étudier dans quelle mesure l'accumulation du fer dans ces trois différentes conditions pathologiques entraîne une inflammation des macrophages et la production de molécules inflammatoires, et d'en analyser les conséquences. Nos résultats démontrent que les transfusions réduisent l'inflammation. Cet effet peut prédisposer les patients transfusés à de graves infections, menant ultimement à des insuffisances organiques. À l'inverse, l'hème libre et le fer ont une action inflammatoire sur les macrophages, qui s'aggrave au cours d'infections. Cet effet cause une inflammation chronique et des lésions tissulaires chez les patients atteints de drépanocytose et les patients traités avec du fer.

Nous concluons que les différentes formes d'accumulation du fer dans les macrophages (GR versus hème libre et fer) dans différentes maladies ont des effets opposés sur l'inflammation. Nos données suggèrent que les molécules capables de fixer le fer présentent un bénéfice thérapeutique pour ces maladies par le biais de la modulation de ces processus.

Présentatrice: Dre Francesca Vinchi

Affiliation : Iron Research Laboratory, New York Blood Center, New York, États-Unis

Sujet : LES TRANSFUSIONS CHRONIQUES DE GLOBULES ROUGES NUISENT À LA RÉPONSE IMMUNITAIRE INNÉE AUX SIGNAUX INFECTIEUX EN FORMANT DES MACROPHAGES AYANT UN PHÉNOTYPE FONCTIONNEL ANTIINFLAMMATOIRE

L'abstract S152 sera présenté par Francesca Vinchi le vendredi 15 juin de 16 h 30 à 16 h 45 dans la salle A1.

Embargo

Veuillez noter que notre politique d'embargo s'applique à tous les abstracts sélectionnés dans les conférences de presse. Pour plus d'informations, consultez nos consignes aux médias couvrant le Congrès ici.

Site web: http://www.ehaweb.org

SOURCE European Hematology Association