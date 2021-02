Astana Club : Le Top 10 des risques pour l'Eurasie se matérialise déjà en 2021

NOURSOULTAN, Kazakhstan, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- Astana Club, l'un des forums géopolitiques les plus respectés pour l'Europe et l'Asie, annonce la dernière édition du classement international « Top 10 des risques pour l'Eurasie en 2021 ».

Le classement est établi par l'Institut d'économie mondiale et de politique (IWEP), qui regroupe plus de 40 experts internationaux et 1 200 professionnels de 75 pays d'Eurasie.

La pandémie de COVID-19 reste l'élément clé pour accélérer les risques en 2021 et affecte la reprise, la stabilité sociale, les menaces numériques et climatiques et l'escalade des confrontations entre les principaux acteurs géopolitiques.

Voici un bref aperçu du TOP-10 des risques :

LA PANDÉMIE 2.0

Étant donné l'absence de mécanismes de coopération internationale efficaces pour lutter contre l'infection et la mutation constante du virus, la pandémie menace de se poursuivre tout au long de 2021, voire au-delà. UNE REPRISE MENACÉE

La pandémie, l'effondrement de l'activité économique, l'instabilité géopolitique et sociale et la crise de la dette des marchés émergents sont les principaux facteurs qui menacent la reprise hésitante de l'économie mondiale. LA GUERRE FROIDE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE

Les États-Unis et la Chine ont pratiquement franchi toutes les « lignes rouges » pendant la pandémie ; cet affrontement se transformera en conflit systémique à grande échelle en 2021. LA CRISE AUTOUR DE L' IRAN

Les tensions croissantes autour de l' Iran pourraient déclencher une confrontation militaire à grande échelle, portant ainsi un coup fatal au marché international de l'énergie. LE DÉCOUPLAGE

Le découplage de l'Occident et de la Chine non seulement se poursuivra sous la nouvelle administration américaine mais connaîtra une nouvelle dynamique dangereuse en 2021. LA DISSOLUTION DU RÉGIME DE NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

L'érosion des principaux traités et institutions nucléaires, ainsi que le développement trop rapide des technologies militaires, menacent de déclencher une nouvelle course aux armes nucléaires. L'EXPLOSION DES MANIFESTATIONS SOCIALES

Les systèmes politiques de nombreux pays seront soumis à une pression sans précédent à mesure que l'impact économique et social de COVID-19 s'accentuera. LA CYBERCRIMINALITÉ MONDIALE

L'absence de règles uniformes dans le domaine numérique ouvre la voie à des cyber-attaques massives, qui pourraient devenir le catalyseur d'une crise au niveau mondial. LE TOTALITARISME NUMÉRIQUE

La numérisation totale, accélérée par la pandémie, offre des possibilités sans précédent de contrôle des données personnelles et de censure politique, créant le risque d'un nouveau type de totalitarisme. L'ÉCHEC DE LA DÉCARBONISATION

En 2021, le monde sera préoccupé par la reprise de la croissance économique, ce qui signifie que les plans de décarbonisation et de réduction des émissions de CO2 seront relégués au second plan, en particulier dans les pays en développement.

Le rapport détaillé est disponible à l'adresse suivante : Lien

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1442004/Astana_Club_Logo.jpg

Related Links

https://astanaclub.kz



SOURCE Astana Club