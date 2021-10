Astec, empresa voltada para a indústria de construção, utiliza serviços profissionais da Avalara para otimizara gestão fiscal

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A tradução da sigla BPO (Business Process Outsourcing) significa "terceirização de processos e negócios". Assim, o recurso visa a contratação de serviços estratégicos para o bom funcionamento das empresas. A Astec, companhia voltada para a indústria de construção, fez a escolha dessa solução, fornecida pela Avalara Brasil, multinacional de automação fiscal.

Com as demandas do dia a dia e as inúmeras tomadas de decisões, diversas companhias têm utilizado os serviços de BPO para aumentar a produtividade da equipe, otimizando o tempo com atividades estratégicas e não somente operacionais. O objetivo da terceirização de processos fiscais é facilitar a rotina da empresa, para que possa concentrar o tempo e a energia de todo o time apenas em seu core business.

O diretor financeiro regional da Astec, Daniel Garcia, afirmou que a companhia optou pela contratação dessa solução para permitir que a equipe tributária pudesse ter foco nas ações de planejamento tributário e oportunidades de otimização na cesta de impostos indiretos, principalmente.

"Antes de escolhermos o BPO da Avalara, todas as obrigações fiscais eram elaboradas e entregues pela equipe fiscal/contábil da Astec. Nós temos uma entrada de 800 documentos e saída de 150, sendo entregues, mensalmente, as obrigações como Sped Fiscal, Sped PIS/Cofins e Reinf. Então, essas eram atividades que tomavam muito do tempo de nossa equipe, impossibilitando a execução de tarefas mais estratégicas", relata Garcia.

A Astec BR optou pela solução da Avalara Brasil pelo conhecimento técnico e compliance no processo de troca de dados oferecido pela empresa. Para o diretor, o atendimento das obrigações acessórias e a apuração das regras fiscais são fundamentais para a engrenagem da companhia rodar. "Utilizamos o BPO Fiscal da Avalara há dois anos e, nesse período, notamos a eficiência das despesas pessoais e o incremento da produtividade com foco na melhoria da margem de contribuição do produto final comercializado", afirma Garcia.

As funcionalidades do BPO Fiscal

O head de BPO da Avalara Brasil, Edimilso Silva, explica que o BPO Fiscal apoia empresas na geração dos arquivos do Sped e das demais obrigações fiscais nos âmbitos federal, estadual e municipal. Além disso, a solução analisa a operação de cada cliente e automatiza os processos, criando regras para a geração das informações de forma padronizada.

"Todas essas entregas são feitas por especialistas, utilizando as próprias soluções da Avalara. Assim, oferecemos mais conformidade nas entregas e prazos. Por meio de uma sequência de processos internos, entregamos informações de qualidade, de acordo com a legislação, para todas as empresas parceiras", comenta.

A tecnologia é uma grande aliada do BPO, tendo em vista sua utilização para validar tudo o que é gerado pela equipe terceirizada. Além disso, é feito o cruzamento das informações, resultando na entrega de dados consistentes, reduzindo os riscos perante o Fisco.

"A finalidade desse serviço é levar mais flexibilidade para as empresas, atendendo às demandas pontuais e personalizadas, de acordo com o processo da área fiscal. Com a realização das demandas fiscais, proporcionamos mais tempo para que todo o time possa se concentrar nas atividades estratégicas do negócio", finaliza Edimilso.

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obter o compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br.

