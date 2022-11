Asteelflash présentera une solution de chaîne d'approvisionnement intégrée pour l'éclairage intérieur des voitures au salon Electronica

SHANGHAI, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Asteelflash, une filiale d'USI, le leader mondial de la conception et de la fabrication électronique, expose actuellement au salon Electronica 2022 à Munich, en Allemagne, qui se déroule du 15 au 18 novembre. Dans le hall A1, stand 129, la société affiliée à USI, basée en Europe, présente ses dernières solutions et produits de services de fabrication électronique (EMS), notamment un module LED pour véhicules développé conjointement par la société, USI et Inova, un fabricant allemand de semi-conducteurs.

« Nous sommes ravis de participer à l'Electronica pour présenter nos dernières solutions en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'EMS. Le point fort de notre offre sera le module LED que nous avons co-développé avec Inova », a déclaré Felix Timmerman, vice-président exécutif de la région EMEA Est chez USI/Asteelflash. Le lancement réussi du module est le résultat d'une chaîne d'approvisionnement optimisée, car elle implique trois parties réunies pour fournir le meilleur EMS, selon M. Timmerman.

Le module LED est conçu conjointement par USI/Asteelflash et Inova. La solution finale, un système d'éclairage d'ambiance pour véhicules, composé de circuits intégrés de commande, de LED et de composants passifs, est assemblée à l'aide de la technologie fournie par USI/Asteelflash et ASE Group.

« Du DICE (Discrete Integrated Circuit Electronics) au produit en passant par les puces, nous nous sommes associés à des partenaires pour mettre en place la solution qui établira une nouvelle norme dans les systèmes d'éclairage automobile pour les fabricants d'équipements d'origine et les clients de niveau 1 », a expliqué M. Timmerman.

« Nous entretenons déjà une coopération étroite avec ASE, qui conditionne et teste nos produits depuis une vingtaine d'années, et nous sommes impatients d'étendre cette coopération avec USI/Asteelflash pour développer conjointement des solutions de modules avancés pour l'écosystème ISELED et ILaS », a ajouté Robert Kraus, président directeur général d'Inova Semiconductors.

Les constructeurs automobiles recherchent de plus en plus des intégrateurs capables de simplifier les chaînes d'approvisionnement dans le domaine des systèmes d'éclairage intérieur et des écrans embarqués. La solution apportée par ce partenariat permettra de réduire considérablement le temps de développement et les ressources nécessaires du côté du client. Le protocole ILaS (ISELED Light & Sensor Network) utilisé dans la solution est capable d'équiper divers modules clients, y compris l'interfaçage et le décodage du bus, ainsi que l'unité de gestion de l'alimentation. L'offre clé en main, de bout en bout et de la conception à la fabrication, vise à être une passerelle plug-and-play vers une ambiance lumineuse qui améliore l'expérience dans l'habitacle, selon USI/Asteelflash.

À propos d'Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH est un fabricant de semi-conducteurs sans usine dont le siège social est situé à Munich, en Allemagne. L'entreprise a été fondée en 1999 et est spécialisée dans les produits de haute performance pour la communication de données en série à Gbps. Outre les produits à succès APIX (Automotive Pixel Link), qui ont été livrés en grand nombre - dépassant largement les 170 millions - et dont la troisième génération est déjà disponible, Inova a lancé ISELED - la « Digital LED » - en 2016 et a déjà produit 100 millions de ces puces. Elle a été suivie en 2020 par ILaS, le « ISELED Light and Sensor Network », dont la production en série dans les véhicules est prévue à partir de 2025. Les produits semi-conducteurs d'Inova sont produits par des fabricants de premier plan (fonderies) en Asie et commercialisés via un réseau de distribution mondial. Informations complémentaires : https://inova-semiconductors.de

À propos d'USI

USI (SSE: 601231, un composant de l'indice CSI300), Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd, est un leader mondial de la conception et de la fabrication électronique ainsi qu'un acteur majeur dans le domaine des modules SiP (System-in-Package). USI fournit des services de produits D(MS)2 : Conception, fabrication, miniaturisation, solutions logicielles et matérielles industrielles, ainsi que des services d'approvisionnement en matériel, de logistique et de maintenance. Avec Asteelflash , USI dispose de 28 sites de vente, de production et de service sur quatre continents (Asie, Europe, Amériques et Afrique) et offre à ses clients des produits diversifiés dans les secteurs de la communication sans fil, de l'informatique et du stockage, de l'électronique grand public, industriel, médical et automobile dans le monde entier. USI est une filiale d'ASE Technology Holding Co, Ltd. (TWSE: 3711, NYSE: ASX). Pour en savoir plus, visitez www.usiglobal.com et communiquez avec nous sur LinkedIn et YouTube .

SOURCE USI