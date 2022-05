Astro da F1 Daniel Ricciardo forma parceria com a exchange de criptomoedas OKX

A parceria associa Ricciardo, que entrou em sua 11ª temporada na Fórmula 1 e no segundo ano na McLaren Racing, com a OKX, ambos no auge de seu jogo. Juntos, OKX e Ricciardo turbinarão a experiência dos fãs por meio de uma infinidade de atividades. Isso incluirá uma campanha global, com o apoio de Ricciardo ensinando os fãs sobre a negociação de criptomoedas e colaborando com designers vindos de comunidades sub-representadas para criar um capacete de corrida de edição especial que será usado durante uma corrida.

O relacionamento também encontrará novas e excitantes oportunidades que darão aos fãs de Daniel uma visão pessoal de sua jornada de negociações de criptomoedas, com oportunidade de conhecê-lo fora das pistas de corrida.

A OKX é a plataforma de negociação preferida de Ricciardo, bem como de outros 20 milhões de usuários em mais de 180 mercados internacionais. A parceria com Ricciardo acompanha as notícias de que a OKX se tornou a principal parceira oficial da equipe McLaren de Fórmula 1 e da equipe de esports McLaren Shadow a partir de 2022, que foi anunciada no início deste mês.

O Grande Prêmio de Mônaco de 2022 no domingo, 29 de maio, será a primeira corrida de Daniel Ricciardo como parceiro oficial da OKX, com divulgação da marca em seu boné de corrida.

Sobre a parceria, Daniel Ricciardo, piloto de Fórmula 1 da McLaren Racing, disse: "É um momento emocionante no mundo das criptomoedas e as possibilidades são infinitas. Tenho a honra de fazer parceria com a OKX, que é uma das líderes neste segmento. Eles realmente valorizam seus clientes, e para eles a educação, a transparência e a segurança são fundamentais. A experiência dos fãs vai estar no centro de tudo o que fazemos juntos, então aguardem grandes novidades de nós para este ano. O jogo começou!"

Haider Rafique, diretor de marketing da OKX, disse: "Depois de passar um tempo com Daniel falando sobre sua paixão pela negociação de criptomoedas e, ainda mais importante, sobre seu desejo de aprender, ficou óbvio que ele se enquadra perfeitamente à OKX. O grande favorito da F1 será fundamental para nos ajudar a expandir o alcance da OKX, turbinar a experiência dos fãs e informar novos públicos sobre os benefícios de negociar criptomoedas de forma responsável. Estamos muito satisfeitos por poder anunciar nossa parceria de longo prazo antes do icônico Grande Prêmio de Mônaco, uma corrida tão especial para Daniel."

A OKX é um lugar onde as pessoas podem negociar, investir e guardar milhares de criptomoedas, ativos digitais e itens colecionáveis. A empresa está vivenciando um crescimento incrível. Em 2021, o volume total de negociações na plataforma aumentou mais de 700%, ao mesmo tempo em que o número de negociações realizadas na plataforma aumentou 480%.

A OKX é um aplicativo de negociações de criptomoedas líder mundial e plataforma web3. Com a confiança de mais de 20 milhões de usuários em mais de 180 mercados internacionais, nossa plataforma rápida, segura e eficiente é a exchange preferida por investidores de varejo e profissionais em todo o mundo.

Desde 2017, a OKX cresceu e se tornou uma comunidade global de pessoas que compartilham um interesse comum no poder das criptomoedas e das finanças descentralizadas, a serviço da liberdade financeira. Capacitamos as pessoas a aprender, negociar, jogar e explorar tudo relacionado a criptomoedas dentro de um amplo ecossistema de oportunidades de geração de riqueza. Além da exchange OKX, a MetaX é nosso portal DeFi para o universo da web3, jogos no metaverso, NFTs e economia descentralizada.

Para saber mais sobre a OKX, acesse: https://www.okx.com/

