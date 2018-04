Astro do rhythm and blues, The Weeknd, será principal destaque de show musical sexta-feira à noite após prova do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2018

O ganhador do Grammy foi anunciado como a primeira grande atração internacional do festival Yasalam, que terá uma série de shows após as provas

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 22 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- O Yas Marina Circuit e a FLASH Entertainment anunciaram hoje o nome do primeiro grande artista da música internacional que se apresentará no fim de semana do GRANDE PRÊMIO DE ABU DHABI DE FÓRMULA 1 2018 ETIHAD AIRWAYS.

O canadense The Weeknd foi confirmado como o primeiro artista a levar sua incrível voz e presença de palco ao festival Yasalam. A apresentação ocorrerá após a prova de sexta-feira, 23 de novembro, na du Arena, localizada na ilha de Yas.

O astro do rhythm and blues, vencedor do Grammy e dono de vários discos de platina, apresentará canções do aclamado trabalho de 2015 'Beauty Behind The Madness', do seu quarto álbum de estúdio 'My Dear Melancholy' e de suas mixtapes mais antigas 'House of Balloons', 'Thursday', e 'Echoes of Silence'.

Com fãs de todas as idades, o artista será o principal destaque do festival Yasalam após a prova e representará um grande atrativo para os inúmeros visitantes de mais de 170 países que viajarão para assistir ao Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Além disso, para que os apaixonados pelo automobilismo possam se beneficiar, ingressos antecipados para o Grande Prêmio de Abu Dhabi podem ser comprados com desconto de 30% antes de 31 de maio.

Quem ainda quiser mais economia e agitação no fim de semana de provas também pode comprar o 'Super Parks Pass', que dá acesso ilimitado aos três parques da ilha de Yas (Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld e Warner Bros. World™ Abu Dhabi) de quarta-feira a domingo.

"É motivo de alegria anunciar o nome da primeira grande atração de renome internacional que se apresentará no festival Yasalam deste ano após as provas, que faz parte do fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2018", disse o CEO do Yas Marina Circuit, Al Tareq Al Ameri.

"Os quatro dias repletos de entretenimento para detentores de ingressos são um elemento importante de uma oferta holística que ajuda a atingir o nosso índice de 60% de visitantes internacionais."

"Com ingressos comprados com antecedência, o Golden Circle e os pacotes de upgrade 'Super Parks Pass', os fãs do automobilismo têm uma grande variedade de opções. Recomendo que a compra seja feita o mais cedo possível para que outro fim de semana sensacional possa ser planejado dentro e fora da pista."

Para obter mais informações sobre ingressos, visite: http://www.yasmarinacircuit.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/680313/The_Weeknd_Abu_Dhabi_Grand_Prix_2018.jpg

