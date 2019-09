Astrobotic e Spacebit anunciam acordo para levar a primeira carga comercial britânica à Lua

Este acordo ocorre depois que a Spacebit examinou o campo de fornecedores de entrega lunar comercial e determinou que a Astrobotic é a líder mundial com um dos programas de pouso lunar mais maduros em termos técnicos. Com este anúncio, a Spacebit se junta à lista da Astrobotic de 16 contratos assinados para a Peregrine Mission One.

O CEO da Spacebit, Pavlo Tanasyuk, comentou: "Não poderíamos estar mais empolgados em realizar essa missão com a Astrobotic. Ela levará a primeira carga do Reino Unido para a superfície da Lua e marcará o início de uma nova era na exploração espacial comercial da Grã-Bretanha."

"A Astrobotic está muito animada por levar a primeira carga da Spacebit para a Lua. A Spacebit foi pioneira em uma nova maneira cativante de trabalhar na superfície lunar, e esperamos que mais detalhes sejam divulgados em breve", disse John Thornton, CEO da Astrobotic.

Sobre a Astrobotic

A Astrobotic Technology, Inc. é uma empresa de robótica espacial cujo objetivo é tornar o espaço acessível ao mundo. A sonda lunar da empresa, Peregrine, leva cargas à Lua para empresas, governos, universidades, organizações sem fins lucrativos e indivíduos por US$ 1,2 milhão por quilograma. A Astrobotic foi selecionada pela NASA em maio de 2019 com um contrato de US$ 79,5 milhões para levar cargas à Lua em 2021. A empresa também possui mais de 30 contratos anteriores e em andamento com a NASA e empresas comerciais de tecnologia, uma parceria comercial com a Airbus DS e um patrocínio corporativo com a DHL. A empresa também é parceira oficial da NASA através do Programa Lunar CATALYST. A Astrobotic foi fundada em 2007 e sua sede é em Pittsburgh, PA.

Sobre a Spacebit

A Spacebit é uma empresa de capital fechado do Reino Unido que trabalha com ferramentas de análise de dados espaciais e conceitos robóticos de exploração espacial, que incluem IA e microrrobótica avançada. A empresa acredita na criação de negócios comercialmente sustentáveis de dados e robótica na exploração espacial. A abordagem da Spacebit à engenharia é oferecer uma solução de baixo custo para a exploração de corpos celestes. Seu objetivo é criar novas oportunidades para a indústria e a academia, além de ajudar no desenvolvimento futuro de uma nova infraestrutura e exploração de recursos comerciais na Lua e além. A Spacebit também está usando tecnologias de registro distribuído para criar novos modelos de dados e democratizar o acesso ao espaço.

FONTE Spacebit; Astrobotic

