Astronergy - популярный на рынках, лучший из брендов

ХАНЧЖОУ, Китай, 23 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- 23 марта EUPD Research наградила компанию Astronergy знаком «TOP Brand PV 2023» для немецкого рынка на Key Energy – важной выставке переходной энергетики в Европе. Благодаря этой победе стенд Astronergy стал центром шоу, продемонстрировав превосходные показатели компании Astronergy на немецком рынке и европейском регионе.

Daniel Fuchs(right), Vice President of EUPD Research,presents TOP Brand PV seal to Isabella Ni (left), Global Marketing Director of Astronergy.

Компания EUPD Research, признанная во всем мире одним из ведущих сертификационных органов в сфере фотоэлектрической энергетики, имеет более чем 20-летний опыт измерения и анализа узнаваемости бренда установщиков и конечных пользователей. Присуждаемая ею награда «TOP Brand PV» пользуется высокой репутацией и большим признанием в фотоэлектрической отрасли.

Знак признания Astronergy лучшим брендом в категории фотоэлектрических модулей был вручен Даниэлем Фуксом, вице-президентом по исследованиям EUPD, Изабелле Ни, директору по глобальному маркетингу Astronergy.

«Немецкий рынок отличается высокой конкурентоспособностью, – заявил Маркус А.В. Хёнер, президент и главный исполнительный директор EUPD Research, – квалификация Astronergy на TOP Brand PV является отличным свидетельством того, что компания снова успешно убедила местных установщиков в узнаваемости бренда, распространении и рекомендациях клиентов».

Основываясь на опросе, проведенном компанией EUPD Research, и данных компании Astronergy, Германия в 2022 году стала первым зарубежным рынком с поставками Astronergy мощностью более 1 ГВт. А в конце февраля этого года фотоэлектрические модули ASTRO N5 TOPCon мощностью 154,4 МВт постоянного тока завершили свое путешествие в Германию и были готовы к инсталляции на крупнейшую в Европе фотоэлектрическую установку TOPCon в Дёллене (Бранденбург), что является огромной поддержкой для Astronergy в получении титула TOP Brand.

«Титул TOP Brand – это признание нашей всесторонней силы», – сказала Изабелла на церемонии награждения. Она добавила, что мы продолжим предоставлять высококачественные продукты и услуги, с тем чтобы сделать Astronergy лучшим выбором для большего числа установщиков, дистрибьюторов и клиентов, а также приложим больше усилий для устойчивого развития Германии.

Являясь пионером в массовом производстве фотоэлектрических модулей TOPCon n-типа, опыт компании Astronergy в исследованиях и разработках, производстве и продаже высокоэффективных фотоэлементов и фотоэлектрических модулей на кристаллическом кремнии свидетельствует о ее растущем влиянии во всем мире. В 2023 году компания Astronergy будет и впредь настаивать на развитии технологий сотовой связи TOPCon PV и работать над выпуском модулей 48 ГВт.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2039105/Daniel_Fuchs_right__Vice_President_EUPD_Research_presents_TOP_Brand_PV.jpg

SOURCE Astronergy