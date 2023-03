Astronergy - czołowa marka ciesząca się popularnością na rynkach

HANGZHOU, Chiny, 23 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- 23 marca EUPD Research przyznało marce Astronergy wyróżnienie „TOP Brand PV 2023" dla rynku niemieckiego podczas Key Energy - ważnej wystawy poświęconej transformacji energetycznej w Europie. Tym samym stoisko firmy Astronergy stało się centralnym punktem targów, potwierdzając jej znakomite wyniki na rynku niemieckim i w regionie europejskim.

Daniel Fuchs(right), Vice President of EUPD Research,presents TOP Brand PV seal to Isabella Ni (left), Global Marketing Director of Astronergy.

EUPD Research, uznawana na całym świecie za czołową jednostkę certyfikującą w branży technologii fotowoltaicznych, szczyci się ponad 20-letnim doświadczeniem w mierzeniu i analizowaniu świadomości marek instalatorów i użytkowników końcowych. Przyznawany przez nią tytuł „TOP Brand PV" cieszy się doskonałą reputacją i dużym uznaniem w branży fotowoltaiki.

Uznając Astronergy za najlepszą markę w kategorii modułów fotowoltaicznych, Daniel Fuchs, wiceprezes EUPD Research, wręczył wyróżnienie Isabelli Ni, globalnej dyrektor ds. marketingu Astronergy.

„Rynek niemiecki jest wysoce konkurencyjny - powiedział Markus A.W. Hoehner, prezes i dyrektor generalny EUPD Research. - Zakwalifikowanie Astronergy do TOP Brand PV jest najlepszym potwierdzeniem, że udało się jej przekonać lokalnych instalatorów do siebie w zakresie znajomości marki, dystrybucji i rekomendacji klientów".

Na podstawie badania przeprowadzonego przez EUPD Research i danych firmy Astronergy Niemcy stały się pierwszym zagranicznym rynkiem dostaw ponad 1GW w 2022 roku. Pod koniec lutego bieżącego roku 154,4MWdc ASTRO N5 TOPCon moduły fotowoltaiczne zakończyły swoją podróż do Niemiec i były gotowe do realizacji największej w Europie elektrowni TOPCon PV w Döllen (Brandenburgia), co w dużym stopniu pomogło firmie w zdobyciu tytułu TOP Brand.

„Tytuł TOP Brand jest wyrazem uznania dla naszych wszechstronnych możliwości - powiedziała Isabella podczas uroczystości wręczenia nagrody. - W przyszłości będziemy dalej dostarczać najwyższej jakości produkty i usługi, co sprawi, że Astronergy stanie się najlepszym wyborem dla większej liczby instalatorów, dystrybutorów i klientów, a także podejmiemy dodatkowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Niemiec".

Zajmując się masową produkcją modułów TOPCon PV typu n, Astronergy posiada coraz większe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju, produkcji i sprzedaży wysokowydajnych ogniw i modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego. W 2023 roku Astronergy będzie nadal kłaść nacisk na technologię ogniw TOPCon PV i pracować nad realizacją celu produkcji modułów na poziomie 48 GW.

