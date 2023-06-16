Astronergy получает первую золотую награду компании Ariel Re "Знак доверия"

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Astronergy

16 Jun, 2023, 07:52 ET

Astronergy получает первую золотую награду компании Ariel Re "Знак доверия" за исключительное качество фотоэлектрической продукции

МЮНХЕН, 16 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- 15 июня 2023 г. компания Ariel Re вручила Astronergy свою первую золотую награду "Знак доверия" в честь пятилетнего непрерывного партнерства, исключительного качества производства солнечной энергии и постоянного повышения отраслевых стандартов. Награда была вручена компании Astronergy на выставке Intersolar Europe 2023 в Мюнхене (Германия), где Astronergy стала первой компанией, получившей этот стандарт от Ariel Re.

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Jack Zhou (right), Head of Astronergy Global Product Management, receives the gold 'Trust Mark’ from Ariel Re on June 15 at the Intersolar Europe 2023.
Jack Zhou (right), Head of Astronergy Global Product Management, receives the gold 'Trust Mark’ from Ariel Re on June 15 at the Intersolar Europe 2023.

Astronergy была первой компанией в сфере фотоэлектрической энергетики, которая обеспечила гарантию эффективности фотоэлектрических модулей, и пять лет назад установила партнерские отношения с компанией Ariel Re, специализирующейся на долгосрочном страховании производительности технологий на рынке экологически чистой энергии.

"При поддержке Ariel Re клиенты Astronergy могут выбрать гарантию производительности фотоэлектрических модулей или потерю дохода фотоэлектрической системы с помощью индивидуальных и инновационных решений, основанных на потребностях конкретного проекта", – заявил руководитель отдела глобального управления продукцией Astronergy Джек Чжоу (Jack Zhou).

Руководитель международного подразделения Clean Energy в Ariel Re Ян Напиорковски (Jan Napiorkowski) отметил: "Обе стороны совместно работают над разработкой эффективных решений для удовлетворения потребностей клиентов Astronergy. Превосходное качество и надежность продукции компании Astronergy идеально подходят для Ariel Re и нашей дисциплинированной практики андеррайтинга".

Чжоу добавил, что клиенты получат выгоду не только от высококачественных фотоэлектрических модулей Astronergy, но и от долгосрочной гарантии Ariel Re, которая обеспечит им долгосрочные преимущества.

Информация о компании Ariel Re:

Компания Ariel Re предлагает инновационные решения и услуги в сфере страхования и перестрахования через свои офисы на Бермудских островах, в Лондоне и Гонконге, удовлетворяя бизнес-потребности разнообразной клиентской базы. Ариэль Re работает главным образом через Syndicate 1910 в Лондоне, а также предлагает доступ к Lloyd's Europe через Syndicate 5336.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2103593/Jack_Zhou__right__Head_Astronergy_Global_Product_Management_receives_gold.jpg

SOURCE Astronergy

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