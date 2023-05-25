Astronergy получает титул "Лучший производитель 2023 года" от PVEL

ШАНХАЙ, 25 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Astronergy, один из 6 ведущих игроков в сфере солнечной энергетики в мире и первопроходец в области фотоэлектрических модулей N-типа TOPCon, был удостоен звания "Лучший производитель 2023 года" в ежегодной оценочной карте надежности фотоэлектрических модулей от PV Evolution Labs (PVEL), и получил свой седьмой приз "Лучший производитель" на церемонии, состоявшейся на SNEC PV Power Expo, Шанхай, Китай, 25 мая.

The PVEL 'Top Performer' label for Astronergy. image_5024444_25410723

PVEL - является ведущей независимой лабораторией в области солнечной энергетики и входит в состав Kiwa Group. Оценочная карта надежности фотоэлектрических модулей может предоставить отрасли жизненно важные знания о долгосрочных данных, надежности, производительности, для обобщения результатов Программы квалификации продукта (PQP), для получения данных о комплексном режиме тестирования, установленным PVEL в 2012 году, чтобы предоставить эмпирические данные для сравнительного анализа поставщиков фотоэлектрических модулей, а также для построения энергетических и финансовых моделей на уровне проекта.

В этом году статус лучшего производителя был присвоен Astronergy за 16 модульных изделий. В число этих продуктов входят все модули TOPCon серии ASTRO N (ASTRO N5 и ASTRO N5s), в которых Astronergy использует специализированную технологию N-типа TOPCon. Авторизированный статус является доказательством, что модули ASTRO N TOPCon имеют более высокую производительность и меньшую деградацию.

"PVEL поздравляет компанию Astronergy с тем, что они были включены в список лучших производителей в оценочной карте 2023 года с их новым модулем N-типа TOPCon" - говорит управляющий директор PVEL, Кевин Гибсон. "Мы с радостью отмечаем, что Astronergy четвертый год подряд демонстрируют свою приверженность производству надежных модулей в рамках программы квалификации продукции, организованной PVEL.".

Руководитель отдела глобального управления технологиями и продуктами компании Astronergy Джек Чжоу, заявил на церемонии, что с момента когда компания Astronergy возглавила переход фотоэлектрических технологий от Р-типа к N-типу в 2022 году и стали пионерами в производстве фотоэлектрических модулей TOPCon серии ASTRO N, они провели многочисленные эксперименты и адаптивные усовершенствования продукции.

Рынок получил отличные отзывы о производительности продукции, и мы подписали ряд заказов на более 100 МВт в Латинской Америке, Австралии, Германии и Китае, добавил Чжоу. Статус лучших производителей от PVEL - это отличный отзыв с точки зрения уполномоченной третьей стороны. В настоящее время технология TOPCon продолжает совершенствоваться в наших продуктах, и такие продукты как ASTRO N7 станут нашими TOPCon-модулями следующего поколения с постоянно обновляемым потенциалом на благо всех потребителей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2085327/The_PVEL__Top_Performer__label_Astronergy.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2085329/image_5024444_25410723.jpg

SOURCE Astronergy