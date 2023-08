Astronergy annonce neutraliser son propre carbone d'ici 2050

HANGZHOU, Chine, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- Le 17 août, dans un discours sur le thème de la « Fabrication écologique et durable », Haiyan Huang, vice-président exécutif et directeur scientifique d'Astronergy, a annoncé la feuille de route détaillée d'Astroenergy en matière de développement durable - les années 2028, 2035 et 2050 étant des dates clés sur le plan des questions liées aux facteurs ESG - clarifiant ainsi les objectifs de l'entreprise sur les grandes questions que sont la lutte contre le changement climatique, la gestion des ressources naturelles, le travail et les droits humains, la santé et la sécurité au travail, l'éthique commerciale, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la préservation de la biodiversité, et promettant qu'Astroenergy atteindra la neutralité carbone en 2050.

An infographic showcases the key goals of Astronergy’s sustainable strategy. [Photo from Astronergy]

Comme le prévoit la feuille de route, l'entreprise doit atteindre la neutralité carbone en 2050 avec des plans détaillés composés de trois dates clés, soulignant une fois de plus les ambitions d'action fermes d'Astronergy sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Selon le discours de Haiyan Huang, Astronergy adopte l'objectif ultime « From Zero to Zero » pour l'ensemble de ses produits, s'efforce de verdir le cycle de vie des produits du tout début de la conception du produit à la fabrication en passant par la chaîne d'approvisionnement, et ainsi de produire des modules photovoltaïques sans émissions de carbone. En 2050, 8 sites de fabrication d'Astronergy auront finalisé leurs améliorations sans émissions de carbone.

En outre, afin de devenir - et ne pas se contenter de souhaiter devenir - le fournisseur de modules le plus compétitif au monde, Astronergy met un point d'honneur à défendre les concepts de développement durable auprès de ses partenaires en amont et en aval.

De 2022 à 2050, tous les principaux fournisseurs d'Astronergy sont invités à obtenir la certification ISO 14001/45001 et à accepter les vérifications diligentes et les évaluations des normes environnementales sociales, afin de construire ensemble une chaîne de valeur écologique.

Dans le même temps, Astronergy prévoit également de libérer davantage le potentiel des modules photovoltaïques dans la préservation de la biodiversité, en promouvant la construction d'un système d'autocirculation d'énergie propre et à faible émission de carbone dans les réserves naturelles en Chine et même dans le monde entier, et la sauvegarde de l'authenticité et de l'intégrité des écosystèmes.

Dans sa stratégie de développement durable, Astronergy promet de soutenir au moins 100 projets de centrales électriques écologiques et d'aider plus de 10 000 agriculteurs à gagner plus d'argent grâce à des projets photovoltaïques écologiques.

Pour créer un monde durable et neutre en carbone avec l'énergie solaire, Astronergy a annoncé des mesures fermes dans sa stratégie durable. Ce sera une grande force dans la transition mondiale vers la neutralité carbone.

