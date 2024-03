Astronergy fournira des modules photovoltaïques TOPCon pour l'un des plus grands projets solaires au monde dans les Émirats Arabes Unis

HANGZHOU, Chine, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 mars, une délégation de Masdar, de la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) et de Larsen & Toubro (L&T), la plus grande société indienne d'EPC, a visité la base de production d'Astronergy à Haining, où elle a discuté des détails de la collaboration sur le projet d'énergie solaire de 1 800 MW à Dubaï.

La délégation a visité l'atelier de production TOPCon d'Astronergy et s'est familiarisée avec toutes les étapes du processus de production des modules et des cellules photovoltaïques, de la fabrication à l'assemblage.

A delegation of Masdar, the Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), and India's largest EPC company Larsen & Toubro (L&T) visits Astronergy global headquarters in Haining, Zhejiang Province, China. image_5024444_27493258

Le 16 octobre 2023, Astronergy a remporté le contrat de fourniture pour le projet DEWA VI, un développement conjoint entre Masdar et DEWA. Astronergy fournira 1 800 MW de modules photovoltaïques TOPCon de typ n ASTRO N5 pour la sixième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, l'un des plus grands parcs solaires à site unique au monde. Après sa mise en service, la sixième phase du projet portera la capacité totale de production d'électricité de l'immense parc solaire à 4 660 MW.

Le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, construit par Masdar avec des investissements totalisant 50 milliards AED (136,13 milliards de dollars), est une étape importante de la stratégie énergétique 2050 des Émirats arabes unis. L'énergie propre représente environ 16,3 % du bouquet énergétique de Dubaï en 2023 et ce pourcentage passera à 24 % en 2026 après l'achèvement de toutes les phases des projets du parc solaire.

En tant qu'unique fournisseur de modules pour la sixième phase du parc solaire, Astronergy s'engage à faire progresser l'efficacité et la durabilité du parc solaire. Lorsqu'elle sera raccordée au réseau au deuxième trimestre 2026, la sixième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum contribuera à réduire les émissions de carbone de plus de 6,5 millions de tonnes par an.

« Pionnier des modules photovoltaïques TOPCon de type n, Astronergy a toujours adopté des normes élevées en matière de fabrication de produits et d'amélioration de la technologie TOPCon, ce qui permet à nos produits de satisfaire aux normes de construction strictes de Masdar, a déclaré Chuan Lu, PDG d'Astronergy. Je suis impatient de voir la connexion au réseau du projet pour une énergie durable destinée à l'usage local. »

En améliorant continuellement la technologie TOPCon et les nouvelles technologies potentielles, Astronergy vise à fournir des produits photovoltaïques pour la production d'énergie durable tout en prenant des mesures fermes pour réduire les émissions de carbone de la production et pour atteindre sa stratégie de développement durable visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2369532/A_delegation_Masdar_Dubai_Electricity_Water_Authority__DEWA__India_s_largest.jpg