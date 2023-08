Astronergy, NIO e OPF fornecem o primeiro sistema de autoconsumo EV PV do mundo com carregadores V2G (V2G Chargers) no Parque Nacional da Montanha Qilian

HANGZHOU, China, 21 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Na convocação e participação da One Planet Foundation (OPF) e da NIO, 75 peças de módulos fotovoltaicos TOPCon tipo n da Astronergy foram enviadas ao Parque Nacional da Montanha Qilian para apoiar a conclusão do primeiro sistema fotovoltaico de autoconsumo do mundo com carregador V2G, iniciando a terceira fase do programa de conservação ecológica Clean Parks e WWF após a operação do sistema desde 20 de agosto.

Uma foto aérea captura o primeiro sistema de autoconsumo fotovoltaico para veículos elétricos do mundo com carregadores V2G no Parque Nacional da Montanha Qilian. (PRNewsfoto/Astronergy) Módulos fotovoltaicos tipo n da Astronergy gerando energia verde no primeiro sistema de autoconsumo fotovoltaico do mundo no Parque Nacional da Montanha Qilian. (PRNewsfoto/Astronergy)

Clean Parks é uma iniciativa de construção de ecossistema defendida pela NIO para apoiar mais reservas naturais em todo o mundo na adoção de EVs inteligentes. Por enquanto, a NIO ajudou a construir a infraestrutura de energia limpa e a formular a circulação de energia limpa e de baixo carbono para proteger a autenticidade e a integridade dos ecossistemas sob a iniciativa.

Com o suporte dos módulos ASTRO N TOPCon PV da Astronergy, o primeiro sistema fotovoltaico de autoconsumo do mundo no Parque Nacional da Montanha Qilian poderia ter uma geração média anual de energia limpa de cerca de 670.000 kWh, o que poderia satisfazer em 100% o uso de veículos elétricos dentro da área protegida e simultaneamente oferecendo força para 50% das outras necessidades. Todas essas saídas de energia verde resultam em uma redução anual estimada de carbono de cerca de 53 toneladas.

A estação de autoconsumo V2G agora está operacional dentro da base de pesquisa nacional de longo prazo do Parque Nacional da Montanha Qilian, fornecendo suporte contínuo para patrulhas ecológicas e utilização de energia limpa e de baixo carbono dentro do parque.

Disse Samuel Zhang, CMO da Astronergy, em uma cerimônia de inauguração do sistema de autoconsumo fotovoltaico no qual a Astronergy está trabalhando para praticar o slogan - Por um mundo mais verde, a biodiversidade é um dos principais esforços da empresa para ajudar a gerar energias mais verdes, operar negócios e apoiar o desenvolvimento econômico e social.

A Astronergy está feliz e se esforça para promover continuamente a inovação da tecnologia fotovoltaica para melhor atender as usinas de energia, promover a sustentabilidade biológica, promover o estabelecimento de uma nova sociedade de desenvolvimento de energia livre de poluição, emissão zero e alta eficiência e apoiar o verde e a transformação de baixo carbono, fornecendo forte apoio para o desenvolvimento da conservação da biodiversidade, acrescentou Zhang.

Como uma nova tentativa da Astronergy para proteger a biodiversidade por meio de produtos fotovoltaicos verdes, o projeto será um novo começo para a empresa cooperar com todas as partes possíveis para criar um mundo sustentável e com zero carbono líquido.

FONTE Astronergy

