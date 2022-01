AstroPay lança novo recurso - Payment Links - para pequenas e médias empresas no Brasil

LONDRES, 17 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A AstroPay, líder global em soluções de pagamentos on-line, anunciou hoje o lançamento de um novo recurso - Payment Links - para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, permitindo que os donos de negócios recebam pagamentos on-line e remotos, simplesmente compartilhando o link com seus clientes e recebam pagamentos instantaneamente de uma forma fácil e segura.

As 18,2 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras respondem por 99% dos negócios no país e foram responsáveis por 70% dos empregos criados desde o início do ano passado. Com o novo recurso de pagamento da AstroPay, pequenas empresas que não têm um site ou loja on-line podem continuar a atender seus clientes com uma solução de pagamento on-line conveniente adequada às suas necessidades.

O Payment Links permite que os donos de negócios criem um link e o compartilhem com seus clientes por e-mail ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação, e os clientes podem pagar com uma variedade de métodos de pagamento locais em sua moeda corrente ou em dólares americanos. Donos de pequenas empresas e clientes podem fazer o download e se inscrever no aplicativo da AstroPay e obter aprovação instantânea para aceitar e fazer pagamentos.

Mikael Lijtenstein, CEO da AstroPay, disse: "Entendemos que pode ser difícil para as micro e pequenas empresas terem acesso às opções convencionais de pagamento devido ao seu tamanho e, por esse motivo, elas precisam de soluções flexíveis. Na AstroPay, estamos empenhados em melhorar as operações do dia-a-dia de empresas de todos os tamanhos, permitindo-lhes tornar as experiências de seus clientes as mais perfeitas possíveis.

"Nosso recurso Payment Links oferece aos donos de micro e pequenas empresas no Brasil a capacidade de oferecer uma forma rápida, fácil e confiável de cobrar seus clientes. Isso os ajudará a aumentar sua base de clientes e continuaremos a adicionar mais opções de pagamento e a apresentar o Payment Links para mais clientes em todo o mundo."

Desde sua criação em 2009, a AstroPay vem construindo soluções de pagamento on-line para ajudar as empresas a crescer e capacitar os usuários com opções de pagamento para comprar on-line em sites internacionais, independentemente de onde estejam e de sua situação bancária. A empresa atende usuários brasileiros há 12 anos, oferecendo-lhes a mais ampla seleção de métodos de pagamento on-line. A incorporação do Payment Links chega em um momento de rápido crescimento para pagamentos digitais, não apenas no Brasil, mas em nível global.

Fundada em 2009, a AstroPay é pioneira em soluções globais de pagamento. É a solução de pagamento escolhida por milhões de clientes na Ásia, África, América Latina e Europa que desejam fazer compras on-line em sites internacionais, e também tem como objetivo ajudar os comerciantes a acessar os mercados de forma mais fácil e segura.

A AstroPay tem escritórios no Reino Unido e na América Latina, com mais de cinco milhões de usuários, 500 comerciantes e mais de 200 métodos de pagamento disponíveis globalmente. A empresa tem ampla experiência em lidar com as especificidades de diferentes mercados, oferecendo uma solução eficiente a todos os seus clientes: comerciantes, usuários finais e parceiros de negócios.

