ASUS IoT s'associe à Media Broadcast pour proposer des solutions de ville intelligente

ASUS IoT va mettre en place un écosystème IoT de bout en bout pour fournir des solutions basées sur les données dans toute l'Allemagne

ÉLÉMENTS CLÉS

ASUS IoT s'associe à Media Broadcast pour fournir des solutions de ville intelligente qui seront déployées dans différentes villes d'Allemagne

Media Broadcast exploite un réseau 5G au parc technologique et d'innovation Nordheide, qui sera développé pour inclure de nombreuses solutions IoT de ville intelligente

Cinq de ces solutions IoT sont le stationnement intelligent, la gestion intelligente du trafic, l'analyse vidéo pilotée par l'IA pour la sécurité, la gestion des déchets et l'éclairage intelligent

TAIPEI, Taïwan, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ASUS IoT, fournisseur mondial de solutions IA et IoT, annonce aujourd'hui son partenariat avec Media Broadcast, le plus grand fournisseur de services complets dans le secteur de la radiodiffusion et des médias en Allemagne et fournisseur de réseaux de campus 5G. Ce partenariat représente l'engagement des deux entreprises en faveur de l'innovation axée sur les données et se traduira par la mise en œuvre de solutions de ville intelligente sur différents sites en Allemagne.

ASUS IoT and Media Broadcast will implement five IoT smart city solutions to help improve parking, traffic management, security, waste management and street lighting.

Le premier projet prendra place dans le parc technologique et d'innovation Nordheide et servira de zone de test pour les technologies 5G et IoT. Le parc TIP est une zone d'activité de 25 hectares située à Buchholz, près de la ville de Hambourg, en Allemagne. Au sein de ce parc, Media Broadcast exploite un réseau de campus 5G à la pointe de la technologie. Sur la base de cette infrastructure, le parc entend devenir le site de prédilection des entreprises à la recherche d'un environnement favorisant le développement de technologies de pointe.

ASUS IoT et Media Broadcast mettront en œuvre cinq solutions IoT de ville intelligente pour contribuer à améliorer le stationnement, la gestion du trafic, la sécurité, la gestion des déchets et l'éclairage public.

« Nous sommes impatients de collaborer sur d'autres projets avec ASUS IoT pour innover dans des solutions polyvalentes de ville intelligente, a déclaré Norbert Krüger, responsable principal des solutions et des offres chez Media Broadcast GmbH. Nous partageons la même vision : faire progresser la technologie IA et IoT pour résoudre les défis futurs. Grâce au développement rapide et à la fiabilité de la qualité des produits que propose ASUS, nous pouvons ensemble accélérer les déploiements afin de créer des villes modernes. »

« Nous sommes impatients de créer des solutions innovantes avec Media Broadcast, a ajouté Casper Lee, directeur régional des ventes d'ASUS IoT. Les concepts fondamentaux portent sur la manière de rendre les villes plus résistantes, durables et à l'épreuve du temps. L'objectif principal est de favoriser les décisions fondées sur les données. »

Pour plus d'informations, consultez le site https://iot.asus.com/

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

Gloria Hung

Directrice principale du marketing

[email protected]

NOTES AUX ÉDITEURS

Page d'accueil d'ASUS IoT : https://iot.asus.com/

Actualités ASUS : https://www.asus.com/news

Page Facebook d'ASUS : https://www.facebook.com/asus

Compte Twitter d'ASUS : https://www.twitter.com/asus

À propos d'ASUS ASUS est un leader technologique mondial qui fournit les appareils, les composants et les solutions les plus innovants et intuitifs au monde afin de proposer des expériences exceptionnelles qui améliorent la vie des utilisateurs partout dans le monde. Grâce à son équipe de 5 000 experts internes en recherche et développement, ASUS est reconnu mondialement pour sa capacité à réimaginer en permanence les technologies d'aujourd'hui pour préparer l'avenir. ASUS remporte chaque jour plus de 11 prix pour la qualité, l'innovation et le design de ses produits, et figure dans le classement des entreprises les plus admirées au monde de Fortune (FORTUNE World's Most Admired Companies).

À propos de Media Broadcast MEDIA Broadcast est une société de freenet AG et, en tant que premier fournisseur national de services pour l'industrie de la radiodiffusion et des médias en Allemagne, elle est son partenaire pour la numérisation. La société planifie, met en place et exploite des plateformes de distribution multimédia pour la télévision et la radio, basées sur des réseaux modernes d'émetteurs, de câbles et de satellites. Elle connecte également les diffuseurs avec son réseau de fibre optique à haute disponibilité et se charge des productions et des diffusions d'événements en direct pour les chaînes de télévision et les entreprises. Depuis fin 2020, Media Broadcast exploite son propre réseau de campus autonome 5G, où elle s'associe à des clients et des partenaires afin de mettre au point des applications 5G innovantes pour le secteur des médias et d'autres secteurs. La société est basée à Cologne. Plusieurs centaines d'employés de service sont répartis dans tout le pays.

FORTUNE et FORTUNE World's Most Admired Companies sont des marques déposées de FORTUNE Media IP Limited et sont utilisées sous licence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1954243/IoT_Smart_City.jpg

SOURCE ASUS IoT