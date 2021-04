Asymmetrical Horns da RF Elements eleita para o prêmio de Produto do Ano da WISPA 2020 pelo segundo ano consecutivo

"Esse prêmio se baseia na escolha dos WISPs para utilizar nossos produtos e é um testemunho de que as promessas sobre o que nossa tecnologia pode oferecer são verdadeiras. Nossa tecnologia é a representação da maneira como as antenas para bandas de frequência não licenciadas devem funcionar. O uso responsável do espectro, o crescimento sustentável e o melhor desempenho na categoria são as palavras certas para descrever nossa tecnologia. Nossos produtos são desenvolvidos para se destacar de qualquer outra coisa no mercado e complementar perfeitamente nossa missão de mudar fundamentalmente todo o setor. Nossa tecnologia oferece o desempenho da RF necessário para resolver o maior problema que o setor sem fio enfrenta: disponibilidade de espectro", disse Juraj Taptic, cofundador e CEO da RF elements.

"Desde o início, o setor sem fio propiciou uma percepção distorcida do que são os problemas centrais com a tecnologia sem fio e de como resolvê-los corretamente. Nossas antenas simétricas, assimétricas e UltraHorn iluminam o lado obscuro do setor sem fio, as antenas. Nossas antenas permitem que os projetistas de rede evitem coletar e propagar ruídos em primeiro lugar. As operadoras de rede agora podem usar seu espectro de forma eficiente, ao mesmo tempo que aumentam o desempenho das redes de forma sustentável. O que, quando consideramos o enorme crescimento e demanda por conectividade à internet, é um verdadeiro divisor de águas", disse Tasos Alexiou, evangelista de produtos da RF elements.

A RF elements é uma empresa europeia de tecnologia. A RF elements fabrica e vende produtos para redes sem fio para provedores de serviços. A tecnologia de antenas da RF elements resolve o maior problema das redes sem fio, a disponibilidade de espectro. A solução se baseia no mais amplo conjunto de pontos de acesso de antenas do setor com propriedades exclusivas de radiação e conector waveguide, que guia as ondas virtualmente sem perdas, permitindo escalabilidade ilimitada de rede. Os provedores de serviços que utilizam a tecnologia de antena da RF elements conseguem atingir rendimentos significativamente mais altos em bandas não licenciadas com um excelente retorno sobre o investimento. A RF elements está sediada em Bratislava, na Eslováquia, e oferece suporte ao mercado local nos Estados Unidos, Irlanda, México e África do Sul.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1498141/RF_elements.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1498140/RF_elements_Logo.jpg

FONTE RF elements

SOURCE RF elements