AT&T Invierte Cerca de $ 350 Millones en 3 años para Impulsar su red local en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico, 17 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En AT&T1, hemos invertido cerca de $350 millones en nuestras redes alámbricas e inalámbricas durante 2016-2018. Estas inversiones aumentan la confiabilidad, la cobertura, la velocidad y el rendimiento general de los residentes y las empresas. También hemos mejorado los servicios críticos que apoyan la seguridad pública y los primeros respondedores que utilizan la plataforma de comunicaciones FirstNet.

Esta inversión ha ayudado a AT&T a ubicarse en el primer lugar como la red más rápida y confiable en Puerto Rico de acuerdo con el más reciente análisis comparativo de prueba de manejo de redes de GWS, realizada en abril de 2019.

En 2018, AT&T realizó más de 600 actualizaciones de redes inalámbricas en Puerto Rico. Agregamos más capacidad y ancho de banda a cientos de celdas para aumentar las velocidades y aumentar el rendimiento. También recuperamos celdas afectadas durante la temporada de huracanes de 2017.

"Siempre estamos buscando nuevas oportunidades para mejorar la cobertura de nuestros clientes y suscriptores de FirstNet", dijo Alexandra Verdiales Costa, vicepresidente regional de AT&T. "Esta inversión también allanará el camino para los servicios móviles 5G en los próximos años".

"Para que Puerto Rico continúe prosperando y atrayendo nuevos empleos e innovación, la inversión sostenida del sector privado es crucial", expresó Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. "Al continuar construyendo infraestructura de vanguardia en Puerto Rico, AT&T está haciendo posible el crecimiento comercial y asegurando que nuestros residentes tengan las herramientas para mantenerse conectados y entretenidos".

La red LTE de AT&T cubre a más de 400 millones de personas en América del Norte. Al construir nuestra red 4G LTE, estamos incrementando la velocidad y la capacidad de la red, a medida que continuamos expandiendo la disponibilidad de nuestra red y mejorando nuestra tecnología.

Además, por quinto año consecutivo, hemos entrado a la lista de las compañías "Más Admiradas del Mundo" de la revista Fortune. También es el sexto año consecutivo en el que hemos aparecido en la lista de los 50 principales del mundo: ninguna otra empresa de telecomunicaciones llegó al "Top 50".

Transformando las Comunicaciones de Seguridad Pública

FirstNet es la plataforma de comunicaciones nacional dedicada a Seguridad Pública. Es para todos los socorristas - profesionales y voluntarios, urbanos, o rurales. La plataforma está llevando las comunicaciones de seguridad pública al siglo 21 con nuevas capacidades innovadoras, ayudando a los primeros respondedores a conectarse a la información crítica que necesitan, todos los días y en cada emergencia.

Sobre la base de nuestras inversiones actuales y planificadas en Puerto Rico, continuamos ampliando el alcance y aumentando la capacidad de la plataforma de comunicaciones de FirstNet:

Los rescatistas en Puerto Rico disfrutan de una experiencia general más rápida en FirstNet, en comparación con cualquier red comercial en la nación, gracias a las capacidades especializadas habilitadas por el núcleo físicamente separado y dedicado de la red FirstNet, con prioridad y preferencia siempre disponible. 2

disfrutan de una experiencia general más rápida en FirstNet, en comparación con cualquier red comercial en la nación, gracias a las capacidades especializadas habilitadas por el núcleo físicamente separado y dedicado de la red FirstNet, con prioridad y preferencia siempre disponible. Las agencias de seguridad pública suscritas a FirstNet tienen acceso 24/7 a una flota nacional de 75 equipos de red móviles. Estos recursos pueden activarse para eventos planificados o ser solicitados en emergencias para ayudar a los primeros respondedores a mantenerse conectados y operar de manera más rápida, segura y efectiva cuando hay vidas en riesgo.

FirstNet es construida con AT&T en una alianza público-privada con First Responder Network Authority, una agencia independiente dentro del gobierno federal. Esto ayuda a garantizar que la plataforma de comunicaciones y las ofertas de servicios de FirstNet satisfagan las necesidades a corto y largo plazo de la comunidad de seguridad pública.

Para conocer más sobre nuestra cobertura en Puerto Rico o cualquier lugar en los Estados Unidos, acceda AT&T Coverage Viewer. Para actualizaciones de la red inalámbrica de AT&T, vaya a AT&T network news page.

