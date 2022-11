AT&T y Boys & Girls Clubs of America colaboran para ayudar a cerrar la brecha digital

AT&T amplía su presencia en el Centro de aprendizaje conectado a más ubicaciones, lo que incluye a Boys & Girls Clubs, lo cual brinda los beneficios de la banda ancha y el acceso digital a un número aún mayor de personas

DALLAS, 7 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

¿Cuáles son las noticias?

En su 20.a apertura del Centro de aprendizaje conectado (Connected Learning Center, CLC) hoy en SER Metro en Detroit, AT&T* anunció planes para llegar a un total de 50 centros en todo el país a través de la iniciativa AT&T Connected Learning, lo que incluye a Boys & Girls Clubs.

Esta iniciativa, parte de un compromiso de $2,000 millones hecho el año pasado para ayudar a abordar la brecha digital, tiene como objetivo proporcionar a las comunidades la conectividad, las computadoras y las habilidades digitales necesarias para el éxito en la escuela y en la vida. Los CLC en Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Augusta, Georgia, se presentaron el mes pasado. Para obtener una lista completa de los CLC en todo el país, visite att.com/connectedlearning.

"Sabemos que este apoyo es vital para cerrar la brecha digital y es por eso que seguimos priorizando nuestros esfuerzos en comunidades marginadas de todo el país", dijo John Stankey, director ejecutivo de AT&T. "Los recursos disponibles en estos centros son cruciales para conectar a más estadounidenses con mayores posibilidades y ayudarlos a lograr el éxito educativo, económico y laboral".

Ubicados dentro de organizaciones locales que apoyan a las comunidades necesitadas, los Centros de aprendizaje conectado de AT&T proporcionan acceso gratuito a una gama de recursos digitales, que incluyen Internet de fibra óptica y Wi-Fi de alta velocidad de AT&T, computadoras de Dell Technologies, The Achievery, una plataforma de aprendizaje digital gratuita creada por AT&T y recursos de alfabetización digital disponibles a través de AT&T ScreenReady. Los estudiantes y las familias también tienen acceso a oportunidades gratuitas de mentoría y tutoría virtual y en persona con los empleados de AT&T.

"Hoy en día, el acceso y la conectividad en línea son fundamentales para garantizar que los niños y adolescentes puedan tener éxito académico", dijo Jim Clark, presidente y director ejecutivo de Boys & Girls Clubs of America. "Estamos encantados de colaborar una vez más con AT&T para permitir que aún más jóvenes de todo el país tengan un excelente futuro".

La colaboración con Boys & Girls Clubs ampliará el alcance de los CLC y ayudará a su misión de brindar apoyo a todos los jóvenes, especialmente a aquellos que lo necesitan. Al igual que los otros CLC, los que se encuentran en las ubicaciones de Boys & Girls Club brindarán a los estudiantes un lugar para acceder a conectividad gratuita de alta velocidad, recursos digitales esenciales y aprovechar las oportunidades de tutoría y otras oportunidades de apoyo, ayudándolos a alcanzar su máximo potencial.

¿Por qué es importante?

La brecha digital afecta a millones sin conexión a Internet. Debido a que la conectividad es el motor de casi todo lo que hacemos, las comunidades sólidas y las oportunidades equitativas para todas las personas dependen del acceso a una conectividad de alto rendimiento que puedan pagar, y de los recursos de alfabetización digital que promueven su uso seguro y eficaz.

Para cerrar la brecha digital, es necesario que las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y el gobierno se unan para brindar conectividad de alta calidad a los millones de personas que más la necesitan. La conectividad de alta calidad que sea asequible, así como las habilidades y recursos digitales, son cruciales para prosperar en nuestro mundo moderno.

¿Qué más debo saber?

Estos esfuerzos, y más, forman parte de la campaña "Bridge to Possibility" de AT&T, que se centra en generar conciencia sobre los desafíos causados por la brecha digital y la respuesta colectiva que se necesita para abordarla. Los esfuerzos incluyeron:

Lanzamiento de AT&T Fiber en el condado de Vanderburgh , Indiana , como parte de una asociación público-privada para ofrecer Internet de alta velocidad a más de 20,000 hogares y empresas ubicadas en partes no incorporadas del condado.

Los empleados de AT&T que participan en actividades para ayudar a cerrar la brecha digital, que incluyeron distribuir más de 1,000 computadoras portátiles renovadas y "subirse las mangas" para ayudar a embellecer los CLC en varias ciudades. Estos esfuerzos se basaron en nuestro compromiso recientemente anunciado de más de $10 millones para apoyar la distribución de más de 26,000 computadoras gratuitas a estudiantes y familias necesitadas.

Talleres gratuitos de alfabetización digital presentados por empleados durante todo octubre para ayudar a padres, cuidadores y familias recientemente conectados a obtener las habilidades y la confianza que necesitan para usar la tecnología y aprovechar los recursos desarrollados en colaboración con la Asociación de Bibliotecas Públicas.

Los Centros de aprendizaje conectado de AT&T complementan la participación de la compañía en programas de servicio de bajo costo como Access from AT&T y el Programa de conectividad asequible federal al brindar a los hogares que cumplen los requisitos las habilidades y los recursos necesarios para experimentar todos los beneficios de la conectividad.

Como parte de su compromiso continuo de defender la inclusión digital para las comunidades marginadas, Dell Technologies donó computadoras OptiPlex de Dell y monitores Dell que cuentan con audio integrado y cámaras web para apoyar el aprendizaje virtual. En nuestros CLC abiertos actualmente, Overland-Tandberg, una compañía líder mundial en tecnología y servicios de TI y una compañía de propiedad de afrodescendientes parte de la Iniciativa de diversidad de proveedores de AT&T, proporcionó la configuración in situ de las computadoras.

Obtén más información en att.com/connectedlearning.

Acerca de Boys & Girls Clubs of America

Durante 160 años, Boys & Girls Clubs of America (BGCA.org) ha proporcionado un lugar seguro para que los niños y adolescentes aprendan y crezcan. Los clubes ofrecen mentores adultos atentos, diversión y amistad, y programas de desarrollo juvenil de alto impacto a diario durante el horario no escolar crítico. La programación de Boys & Girls Clubs promueve el éxito académico, el buen carácter y liderazgo, y estilos de vida saludables. Más de 4,900 Clubes prestan servicios a más de 3.6 millones de jóvenes a través de la membresía al Club y la extensión comunitaria. Los clubes están ubicados en ciudades, pueblos, viviendas públicas y en tierras nativas de todo el país, y prestan servicios a familias militares en centros juveniles afiliados a BGCA en instalaciones militares de EE. UU. en todo el mundo. Las oficinas centrales nacionales están ubicadas en Atlanta. Obtenga más información sobre Boys & Girls Clubs of America en Facebook y Twitter.

*Acerca de Filantropía e innovación social en AT&T

Estamos comprometidos con el avance de la educación, la creación de oportunidades, el fortalecimiento de las comunidades y la mejora de calidad de vida. Como parte de nuestro compromiso empresarial de $2,000 millones de 2021 a 2023 para abordar la brecha digital, lanzamos AT&T Connected Learning para invertir en conectividad y tecnología, educación digital y soluciones educativas, y así ayudar a los estudiantes de hoy a tener éxito dentro y fuera del aula. Desde 2008, nos hemos comprometido con programas que ayudan a millones de estudiantes en los 50 estados y en todo el mundo, en especial aquellos en comunidades marginadas.

Acerca de AT&T

Ayudamos a más de 100 millones de familias estadounidenses, amigos y vecinos, además de a casi 2.5 millones de empresas, a comunicarse de manera significativa cada día. Desde la primera llamada telefónica hace más de 140 años hasta nuestras ofertas de Internet inalámbrico 5G y de múltiples gigabits hoy, nosotros @ATT innovamos para mejorar vidas. Para obtener más información sobre AT&T Inc. (NYSE:T), visítanos en about.att.com. Los inversionistas pueden obtener más información en investors.att.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1672090/AT_T_Logo.jpg

FUENTE AT&T

SOURCE AT&T