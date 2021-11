Atari (ATRI), um projeto de jogo de marca bem conhecido, será lançado na MEXC Global em 20 de novembro

SINGAPORE, 21 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Às 11h do dia 20 de novembro (UTC + 8), o Atari (ATRI) estará online MEXC Global. Entende-se que o ATRI pode ser usado principalmente para comprar produtos e serviços no jogo.

Atari é uma marca de jogos lendária no mundo. Seu jogo "Adventure" é considerado o originador dos jogos de aventura, e seu jogo de arcade "Pong" era popular em todo o mundo na década de 1970. Antes de Steve Jobs e Steve Wozniak co-fundarem a Apple, eles trabalharam para a Atari nos anos 1970 e co-projetaram o clássico jogo Breakout da Atari.

Ao mesmo tempo, a Atari também é uma empresa listada no exchange de Valores de Paris. Seu principal acionista é uma empresa listada na NASDAQ nos Estados Unidos. As marcas de jogos atuais incluem Asteroids®, Centipede®, Missile Command® e Pong® e outras marcas de renome mundial.

Em novembro do ano passado, a Atari arrecadou um total de 1,5 milhão de dólares nas duas primeiras rodadas de pré-venda de tokens. Para esse fim, a Atari lançou o Atari VCS. No Atari VCS, os usuários podem pagar à ATRI para comprar o jogo clássico "Pong" e outros serviços de jogos relacionados.

Sobre MEXC Global

MEXC Global foi criada em abril de 2018. É uma plataforma de negociação de conformidade global completa que integra serviços de spot, contrato, alavancagem, ETF alavancado. Obteve licenças de conformidade de cinco países nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros regiões. Pode realizar operações de conformidade localmente.

MEXC é atualmente a plataforma de negociação à vista mais abrangente em toda a rede, e o lançamento de novos projetos é muito rápido. Isso se deve ao fato de que MEXC sempre insistiu no layout profundo de grandes projetos ecológicos de redes públicas, como Ethereum, Polkadot, Solana, e projetos de conceito, como DeFi, NFT, Layer2, Metaverse, GameFi, DAO, etc., e centenas de projetos importantes, como o líder de cadeia cruzada Web3.0 Polkadot, o líder de comércio descentralizado UniSwap e o líder do metauniverso Axie Infinity, quase todos vieram do primeiro lançamento MEXC, seguido por Binance e Coinbase.

Portanto, MEXC é frequentemente chamado de "The Next Binance" pelos usuários.

MEXC sempre insistiu em considerar as necessidades do usuário como a abordagem central e orientada para o usuário e está em constante crescimento. MEXC tem uma boa cultura de comunidade, que se materializa em ouvir os usuários e oferecer bons serviços aos usuários como objetivo principal, o que também está em linha com o espírito de comunidade da cultura de criptografia.

Em outubro deste ano, MEXC e a plataforma de negociação de derivativos ByBit chegaram a uma cooperação estratégica, as duas partes realizarão uma forte aliança em spot e derivativos para melhor atender aos usuários globais.

FONTE MEXC

SOURCE MEXC