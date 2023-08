Ateliê Saúde Fitoterapia: a marca que inspira as brasileiras e rompe fronteiras por meio do Cicatrissim

Em franca expansão, criador aposta no perfil das brasileiras e no autocuidado para alavancar vendas e aumentar as exportações

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Segundo o último levantamento realizado pela empresa Euromonitor International, o Brasil possui o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos (EUA), China e Japão. Isso faz com que esse ramo de serviços consiga se destacar na economia brasileira. Inclusive, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), somente nos últimos cinco anos (2018-2022), o crescimento desse setor foi de 560% em relação aos períodos anteriores.

De olho no potencial desses nichos e prevendo o crescimento do mercado de saúde e beleza, Guilherme Monteiro decidiu criar, em 2014, o Ateliê Saúde Fitoterapia, uma empresa voltada ao tratamento de estrias. "As mulheres, especialmente as brasileiras, têm um cuidado e atenção únicos com o corpo. O Cicatrissim, primeiro medicamento desenvolvido pelo Ateliê, tem uma fórmula única, composta por ingredientes naturais como Óleo de Rosa Mosqueta, Aloe Vera, Extrato de Barbatimão e Ácido Glicólico. Ao aplicar na pele, promove a cicatrização, hidratação e aumento da produção de colágeno", explica o CEO e presidente do Ateliê.

A ampliação das plataformas dos canais de vendas, principalmente on-line, e a possibilidade de interagir e entender o comportamento dos consumidores, em tempo real, são pilares dinâmicos e que na prática mostram e ditam o ritmo do negócio. "Hoje, as plataformas de e-commerce ajudam a alavancar a sua marca e aproximam os consumidores de produtos que antes estavam disponíveis apenas em farmácias, por exemplo. E eu também procuro ficar bem próximo dos clientes por meio de um pós-venda bem personalizado a partir de comentários, feedbacks e interações que recebo dos clientes", destaca Guilherme Monteiro.

A Ateliê Saúde Fitoterapia tem um portfólio focado no cuidado com a saúde do corpo cujo principal produto é o Cicatrissim na apresentação creme, lançado no Brasil em 2015. A solução é indicada para a redução das estrias brancas e vermelhas com resultados e efeitos visíveis em apenas um mês. Mais do que ter uma opção diferenciada e eficaz para enfrentar as estrias, o conceito do produto vai além e está associado ao posicionamento da marca Ateliê: oferecer um serviço que faça parte de uma experiência que valorize autoestima, saúde mental e autocuidado, inspirando e contribuindo para o bem-estar das consumidoras.

Criado há nove anos, o Ateliê Saúde Fitoterapia cresce de maneira consolidada a partir de uma expansão focada no lançamento de novos produtos e em iniciativas que aumentem a participação da marca no Brasil e no exterior. Atualmente são 4 produtos disponíveis e com uma projeção de faturamento na casa dos R$ 2 milhões de vendas em 2023, um crescimento de mais de 30% em comparação ao ano passado. Esse aumento também é resultado de uma expansão internacional ocorrida em 2018, quando a empresa passou a exportar para os Estados Unidos (EUA) e Europa, mercados que hoje representam 7% de seu faturamento total.

