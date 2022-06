Atelier Ready2Respond à la Conférence sur la sécurité sanitaire mondiale 2022 : pleins feux sur le rôle de la prévention de la grippe dans les stratégies de sécurité sanitaire mondiale

SINGAPOUR, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ready2Respond , une coalition de plus de 60 organisations publiques, privées et à but non lucratif, parrainera un atelier lors de l'événement, intitulé « (Comment) pouvons-nous renforcer la préparation à la grippe dans le domaine de la sécurité sanitaire mondiale ? », le jeudi 30 juin, lors de la Conférence sur la sécurité sanitaire mondiale 2022 qui se déroule cette semaine à Singapour.

Les sujets de discussion de l'atelier seront les suivants : Les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 et des pandémies de grippe et la manière dont ces leçons peuvent éclairer les stratégies visant à aider les pays à faible ou moyen revenu à bénéficier d'un accès équitable et fiable aux vaccins ; le rôle et l'importance des collaborations entre les gouvernements et le secteur privé dans le financement des systèmes de vaccination des adultes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ; et plus encore.

Mme Jane Halton, présidente du conseil d'administration de la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), ancienne secrétaire australienne à la santé et ancienne secrétaire australienne aux finances, sera la modératrice.

« La grippe constitue un risque sérieux pour la santé publique dans toutes les régions du monde depuis de nombreuses années et les experts affirment que cette menace va perdurer, a déclaré le Dr Marie Mazur, directrice de Ready2Respond. En effet, le nombre de cas de grippe augmente dans l'hémisphère sud. Il est extrêmement important de sensibiliser aux conséquences majeures de cette évolution dangereuse, compte tenu de la possibilité qu'une nouvelle pandémie de virus respiratoire apparaisse encore. Cet objectif est particulièrement important dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où une approche fiable et systématique de la prévention de la grippe chez les adultes et les enfants n'a pas encore été mise en place. Les participants à l'atelier proposeront des idées précieuses qui contribueront certainement à résoudre cet important problème de sécurité sanitaire mondiale. »

« Les crises sanitaires locales et régionales dans le monde sont de plus en plus influencées par un ensemble de facteurs interdépendants, a ajouté Mme Halton. Les investissements massifs dans la recherche et le développement cliniques au cours des dernières années ont permis de mettre au point de nouveaux vaccins et de nouvelles technologies utiles pour la gestion de pandémies telles que la COVID-19. Mais les pays à revenu faible ou intermédiaire éprouvent toujours d'énormes difficultés à accéder à ces vaccins. Cela doit changer. Les secteurs public et privé jouent un rôle clé à cet égard. Pour la santé et le bien-être de tous, nous devons continuer à nous associer pour mettre en place le cadre, les infrastructures et les systèmes qui garantiront à ces pays un accès rapide et sans obstacle aux vaccins en cas de nouvelle pandémie. Tous ces efforts nécessitent un financement durable à long terme, dont la priorité doit être fixée aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à perdre. »

Les participants à l'atelier Ready2Respond à la Conférence sur la sécurité sanitaire mondiale 2022 sont les suivants :

Mme Jane Halton, présidente du conseil d'administration de la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), ancienne secrétaire australienne à la santé et ancienne secrétaire australienne aux finances ;

M. Thomas Cueni, directeur général de la FIIM (Fédération internationale de l'industrie du médicament) ;

Dr Gagandeep (Cherry) Kang, professeure de microbiologie au Christian Medical College, Vellore, Inde ;

Dr Larry Kerr, vice-président adjoint de Santé mondiale et Affaires multilatérales, PhRMA ;

Dr Vernon Lee, directeur adjoint des maladies transmissibles au ministère de la santé de Singapour, chef du centre de biodéfense des forces armées de Singapour, Singapour ;

Dr Marie Mazur, directrice de Ready2Respond.

À propos de Ready2Respond

Ready2Respond est un groupe de plus de 60 organisations philanthropiques, industrielles et non gouvernementales et gouvernements nationaux engagés à améliorer la santé mondiale et la sécurité sanitaire grâce à des programmes de vaccination saisonnière contre la grippe plus vastes et plus efficaces dans le monde entier. Ready2Respond s'efforce de renforcer la base de données probantes et le soutien programmatique aux programmes de vaccination, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ready2Respond promeut également la valeur des programmes de vaccination non seulement pour réduire le fardeau annuel de la grippe, mais aussi pour répondre aux épidémies et aux pandémies comme la COVID-19 et s'y préparer. Ready2Respond est une initiative hébergée par The Task Force for Global Health. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ready2respond.org .

