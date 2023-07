Atenção ao inverno: dias frios podem trazer sinais de pele sensível e rotina de skincare é essencial nesse período

Segundo a dermatologista Daniela Pimentel (CRM 0112165-11), uma pele saudável se dá pela junção de bons hábitos, como alimentação balanceada, sono de qualidade e consumo de água nas quantidades certas, por exemplo. "O inverno é um período que requer muita atenção, porque a pele fica mais ressecada e sensível. Por isso, um dos passos indispensáveis é a hidratação diária, que deve ser feita após o banho", esclarece a médica.

Os banhos mais quentes e mais demorados, comuns durante o inverno, e o uso de buchas, também não são uma boa escolha, já que ajudam a remover a camada de oleosidade natural da pele. "O resultado disso pode ser o temido ressecamento, além do aumento da sensibilidade, que também costumam gerar desconforto", complementa a especialista.

Cetaphil listou alguns de seus produtos que potencializam a hidratação e combatem os 5 sinais da pele sensível1 (barreira cutânea enfraquecida, ressecamento, aspereza, desconforto e repuxamento), além de estimular as 15 ceramidas que a sua pele precisa*, para manter ela saudável durante os dias frios.

1. Para ajudar a manter a pele hidratada por mais tempo

A Loção Hidratante Cetaphil, combate a sensação de aspereza1 e mantém a pele hidratada por até 48 horas2. Sua textura é leve e de rápida absorção3. Além disso, o produto é encontrado em duas versões: 200ml e 473ml.

Na Droga Raia, 2 unidades da Loção Hidratante Cetaphil 200ml saem por R$34,95 cada, na promoção Leve 2, Pague 1, válida até 31/08/23 ou enquanto durarem os estoques.

Já 2 unidades da Loção Hidratante 473ml saem por R$69.90 cada (a promoção é válida entre 10/07/23 e 19/07/23 ou enquanto durarem os estoques).

2. Para combater o ressecamento

O Creme Hidratante Cetaphil é ideal para áreas extremamente ressecadas4. Ele repara a barreira cutânea da pele em até sete dias5 e também oferece hidratação prolongada por 48 horas6.

O produto também pode ser encontrado em promoção na Droga Raia: 2 unidades saem por R$69.90 cada (preço válido entre 10/07/23 e 19/07/23 ou enquanto durarem os estoques).

3. Para reduzir a sensibilidade

A Loção Advanced Cetaphil é uma ótima opção para quem sofre com a pele sensível. Reduz a sensibilidade em 93%7*, nutre de maneira imediata8 e oferece uma restauração intensa por 48 horas9.

O produto pode ser encontrado na Droga Raia, pelo preço sugerido de R$139,90.

4. Para manter a pele suave

O Gel Creme Rápida Absorção Cetaphil combina a hidratação intensa do creme com a sensação leve e não pegajosa10 de um gel de rápida absorção, garantindo uma pele suave, macia e nutrida11.

O produto pode ser encontrado na Droga Raia, pelo preço sugerido de R$129,90.

Aliando uma rotina de cuidados, com os produtos certos, a hábitos saudáveis e equilibrados, é possível manter a pele bonita e hidratada no inverno. E não deixe de procurar a orientação de um dermatologista. Para mais informações acesse www.cetaphil.com.br.

*19148726 Tanno O et al. British Journal of Dermatology 2000; 143: 524-531; 19148724 Moore DJ et al. International Journal of Cosmetic Science, 2017, 39, 366–372

1 RD.53.SRE.203896 (FIL 1745); RD.27.SPR.203917 Hydration_CeraV (FIL 1745); RD.27.SPR.203917 (FIL 1747)

2 RD.53.SRE.203722 (FIL 1745)

317320687 Draelos ZD. Cosmetic Dermatology®. 2009 march, Vol. 22 (3) s1: 2-8

4 RD.53.SRE.203722 (FIL 1745)

5 RD.03.SPR.202525 (FIL 1677)

6 5. GLI.04.SPR.US10403 Hidratacao Comparada 48h

7 RD.53.SRE.203906 In Use Report_1743_2021; *Estudo realizado com 30 participantes após 28 dias de aplicação

8-9RD.53.SRE.203906 In Use Report_1743_2021; B201214RD1_2299_203917v1_Hydration Report_1743_2021

10-11 RD.03.SPR.202525 (FIL 1677)

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2156652/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2156653/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2156654/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2156655/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2156656/5.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.