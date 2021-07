ATFX, en el Top 10 de las marcas de más actualidad en 2021

El modelo de trading trasparente, seguro y asegurado del bróker ayuda a sus clientes ha tomar informadas decisiones de trading, incrementando su eficiencia sin dejar de ofrecer la mejor experiencia de consumidor.

The CEO Views identificó algunas de las metas más importantes alcanzadas por ATFX: el software de reconocimiento facial, pionero en el sector, y tecnologías Adobe Sigh para acelerar el proceso de registro de sus clientes.

Para superar el reto de la sobredemanda por parte de gestores de activos e instituciones financieras de ofrecer un servicio de liquidez a su medida, ATFX cuenta tanto como con servicios de trading minoristas para usuarios individuales como servicios de bróker institucional, creados para oficinas familiares, firmas de inversión y hedge funds, entre otros. Los traders minoristas pueden acceder a los servicios a través de la web principal de ATFX, mientras que los traders institucionales e inversores lo harán a través de la plataforma ATFX Connect, el brazo fintech de la firma.

Joe Li, presidente de ATFX, afirmó: "No es fácil tomar buenas decisiones en la transición de ser bróker minorista con una marca reconocida a nivel global a convertirse en un bróker institucional, en un espacio muy competitivo. No obstante, los retos son oportunidades para crecer. Por ello, hemos decidido expandir nuestra visión, asociarnos con el proveedor tecnológico correcto y expandir las operaciones de nuestra compañía a nivel global. El resultado es que tenemos 12 oficias regionales ofreciendo servicios premiados a nuestros clientes. Ahora, en este primer trimestre de 2021, nuestro negocio institucional ha crecido un 500% en comparación con el primer trimestre del año anterior, ¡y todo a pesar de la pandemia del COVID-19!".

Introducción a ATFX:

ATFX es un broker de FX/CFDs premiado y con presencia establecida por todo el mundo. A nivel global, la compañía cuenta con oficinas por todo el mundo, ofreciendo ayuda a sus clientes en más de 15 idiomas.

ATFX está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) de Chipre, la Financial Services Commission (FSC) de Mauricio, y la Financial Services Authority (FSA) de San Vicente y las Granadinas.

