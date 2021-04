ATFX lanza una nueva aplicación de comercio social en la región de LATAM - ATFX TeamUp

Los principiantes pueden copiar automáticamente las operaciones de los comerciantes profesionales con un historial probado de éxito a través de sus cuentas ATFX. Los comerciantes experimentados obtienen ingresos adicionales del programa de comercio de copias.

Aprende de los Mejores

La aplicación también actúa como una herramienta educativa en tiempo real para los nuevos operadores que pueden ver a los operadores experimentados realizar operaciones en vivo, al observar cómo las operaciones de los expertos, los nuevos operadores pueden realizar ingeniería inversa de las razones detrás de cada operación e intentar replicar lo mismo en sus cuentas. .

Dichos comerciantes pueden desarrollar su experiencia y volverse más autosuficientes, lo que se convierte en un círculo virtuoso, ya que eventualmente se convierten en expertos y crean sus seguidores.

Aprenda de los Expertos

La función de copia automática de la aplicación ATFX TeamUp permite a los operadores copiar fácilmente operaciones de operadores expertos cuyo estilo de negociación se adapta a su apetito por el riesgo. Los traders pueden optar por distribuir su riesgo proporcionalmente entre los traders probados asignando una parte de sus fondos a cada trader experto.

La aplicación permite a los comerciantes liberar su tiempo copiando a los comerciantes probados en lugar de sentarse y analizar los mercados por sí mismos. Por supuesto, el desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Aún así, existen muchas oportunidades para analizar el historial de un comerciante y personalizar completamente su experiencia comercial.

Los comerciantes experimentados y probados tienen la oportunidad de obtener ingresos adicionales. Cuanto más crezcan sus seguidores y más comerciantes copien sus operaciones directamente, más ganarán con cada una. Los comerciantes con un historial probado pueden aprovechar esta función.

Pregunte a la Comunidad

Otra característica esencial de la aplicación ATFX TeamUp es el elemento de comunidad. La comunidad TeamUp es un lugar seguro para que los operadores intercambien ideas sobre diferentes ideas comerciales y escenarios de mercado. Los traders experimentados pueden intercambiar ideas, mientras que los principiantes pueden charlar, aprender y criticar el razonamiento de los demás.

Puede crear grupos de discusión para recibir notificaciones cada vez que alguien le envíe un mensaje o cuando otro comerciante realice una operación. Estos grupos proporcionan un lugar seguro para intercambiar ideas y consejos comerciales.

Jeffrey Siu, director de operaciones de ATFX, agregó: "El lanzamiento de 'ATFX TeamUp' para nuestros clientes LATAM muestra nuestro compromiso de llevar las mejores tecnologías comerciales a todos nuestros clientes. También brindaremos soporte al cliente en español para que nuestros clientes LATAM puede conectarse fácilmente con nosotros y tener una experiencia comercial fluida. Revelaremos más proyectos a su debido tiempo como parte de nuestra visión de hacer que los mercados financieros estén disponibles para clientes de todo el mundo. "

ATFX ha dedicado importantes recursos para desarrollar tecnologías patentadas para sus clientes. El lanzamiento de ATFX TeamUp se produce después del lanzamiento de su nuevo sitio web en el cuarto trimestre de 2020, lo que ayudará al corredor a brindar un mejor servicio a sus clientes. A medida que la competencia en la industria de corretaje de Forex minorista se intensifica, los líderes del mercado pueden distinguirse a través de tales desarrollos.

Legal: AT Global Markets Intl Ltd, número de empresa 157819 está autorizado por la Comisión de Servicios Financieros como distribuidor de inversiones (distribuidor de servicio completo, excluyendo suscripción, número de licencia C118023331) de conformidad con la sección 29 de la Ley de valores de 2005. Dirección registrada: Suite 207 , Segundo piso, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebène, República de Mauricio.

ADVERTENCIA DE INVERSIÓN DE ALTO RIESGO: Los CFD y el Margin FX son productos apalancados que conllevan un alto nivel de riesgo para su capital. El comercio no es adecuado para todos; las pérdidas pueden exceder los depósitos. Solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. Lea la Política de divulgación de riesgos completa.

