ATG Pharma entre sur le marché européen

ATG Pharma est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un partenariat avec Evolve Ltd, en tant que distributeur européen.

OAKVILLE, Ontario, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Evolve est une entreprise basée à Malte qui fournit des solutions sur mesure pour les nouvelles fournitures de laboratoire ou nouveaux équipements scientifiques spécialisés. Ses clients internationaux comprennent de grandes sociétés pharmaceutiques, des hôpitaux, des universités et des laboratoires publics. S'appuyant sur le potentiel de croissance estimé de l'Europe, ce partenariat fournit à ATG Pharma une base solide pour se développer à la fois sur le marché européen et sur le marché mondial du cannabis.

En 2018, Malte a promulgué une loi qui autorise la production locale de cannabis à des fins médicales et de recherche. Suite aux modifications législatives, les médecins autorisés peuvent prescrire des produits à base de cannabis fabriqués dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication européennes (BPF-UE). En 2019, Evolve a aidé à développer les premières installations de cannabis médical conformes aux BPF de l'UE à Malte. Les machines ATG Pharma faisaient partie de la solution.

Au cours des dix prochaines années, l'industrie du cannabis légal verra son marché croître de manière spectaculaire dans le monde entier. Les dépenses pour le cannabis légal dans le monde devraient atteindre 73,6 milliards de dollars américains d'ici 2027, selon un nouveau rapport de Grand View Research, Inc. Actuellement, seuls quelques pays européens ont légalisé le cannabis à des fins médicales. Cependant, selon les projections réalisées, au fur et à mesure que l'Europe adoptera des lois pour rendre le cannabis légal, le marché devrait dépasser le marché nord-américain.

« Ce partenariat est une étape importante pour notre entreprise car ATG construit l'infrastructure nécessaire pour soutenir ses clients à l'échelle mondiale. Les revenus actuels à l'extérieur de l'Amérique du Nord représentent environ 10 % des revenus totaux, et à mesure que l'industrie mondiale du cannabis continue de s'étendre conformément aux prévisions, nous prévoyons une croissance et une prise de parts de marché rapides dans ce secteur. » a déclaré Chris Sharanewych, vice-président des ventes et du développement commercial chez ATG Pharma.

En outre, ce partenariat européen permettra à ATG de soutenir nos clients nord-américains qui envisagent de développer leurs entreprises en Europe. Le partenariat avec Evolve Ltd. est une entreprise passionnante car ATG reconnaît le potentiel considérable de croissance du marché européen pour le cannabis médical. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'objectif stratégique d'ATG qui consiste à commercialiser nos équipements de pointe sur le marché européen.

À propos d'ATG Pharma :

Fondée en 2003 par Mike Lio, PDG, ATG Pharma est un fabricant canadien d'équipements de laboratoire conçus pour des productions dynamiques et à croissance rapide. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, ATG Pharma dispose d'une technologie de pointe d'automatisation de paillasse et s'appuie sur une grande compréhension de la tendance du marché, fournissant aux entreprises des équipements et services standard d'une qualité optimale. ATG est fière de proposer des solutions de remplissage permettant aux entreprises d'optimiser leur efficacité de production.

À propos d'Evolve Ltd :

Evolve est un fournisseur de solutions sur mesure pour les entreprises qui cherchent à mettre en place des espaces de travail scientifiques entièrement équipés. D'abord sympathique, les collaborateurs d'Evolve, dynamiques et entreprenants, savent mettre la science au service de leurs clients. Première étape incontournable du service de conseil qu'ils proposent : apprendre à connaître l'activité du client. Puis, s'appuyant sur une expérience solide, Evolve conçoit, fournit et installe entièrement une solution sur mesure en laquelle ses clients auront une confiance absolue. La clé de cette réussite : des consultants fiables et des fournisseurs expérimentés, fins connaisseurs des secteurs scientifiques et médicaux. Avec 100 ans d'expérience, Evolve est un partenaire de confiance dans la conception, l'installation et la maintenance de laboratoires, d'espaces de travail scientifiques et d'environnements contrôlés.

ATG Pharma, 1-866-3095029, [email protected]

www.atgpharma.com



