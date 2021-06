Athena Global Education se positionne dans un créneau distinct au sein du secteur de l'éducation

IOWA CITY, Iowa, OXFORD, Angleterre et SHARJAH, Émirats arabes unis, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Athena Global Education est une entreprise mondiale d'éducation qui se consacre à fournir une éducation de qualité aux étudiants du monde entier.

Elle est une filiale de Westford Education Group, qui fournit des services d'enseignement supérieur depuis 2009.

Athena se démarque par son investissement dans la technologie, une approche qui l'a aidée à améliorer l'expérience globale de l'apprenant tout au long de son parcours avec l'entreprise. Athena tire parti de la technologie pour perturber les modèles d'éducation existants, les rendant plus accessibles et plus abordables. Grâce à son approche qui combine la dernière technologie et des partenariats avec des universités prestigieuses dotées d'un riche héritage qui s'étend sur des centaines d'années, Athena est devenue un acteur unique dans le secteur saturé de l'enseignement supérieur.

Cette technologie permet à Athena d'offrir tous ses programmes en ligne et de les rendre accessibles aux étudiants où qu'ils soient. Les cours sont flexibles et enseignés par vidéo, ce qui permet aux étudiants d'avancer à leur propre rythme. En outre, chaque étudiant se voit désigner un tuteur personnel et les programmes ne comportent aucun examen écrit.

Les programmes d'Athéna se démarquent par leur caractère abordable. Les étudiants peuvent choisir de payer par module ou par mois et de payer en plusieurs versements.

Athena propose un large éventail de cours, lesquels sont conçus pour améliorer les connaissances et la pensée critique de l'apprenant, mais aussi pour l'aider à devenir un expert dans son domaine.

Les programmes universitaires comportent des diplômes de doctorat et de maîtrise, ainsi que des diplômes de l'Université Guglielmo Marconi (Italie) et de l'Université catholique San Antonio de Murcia (Espagne), deux établissements accrédités par les ministères de l'Éducation de leurs pays respectifs.

Athena propose également des programmes de certification professionnelle offerts par le Chartered Management Institute (Royaume-Uni) ainsi que par d'autres organismes professionnels réputés, notamment Cambridge International Qualifications (Royaume-Uni) et Scottish Qualifications Authority (Royaume-Uni).

Athena tire une grande fierté de son corps d'étudiants international, qui fait rayonner une culture éclectique au sein de l'institution tout en favorisant une vision globale. Les étudiants d'Athena proviennent de plus de 70 pays.

« Nous restons fermement engagés à éduquer et habiliter les étudiants du monde entier grâce à nos programmes en ligne abordables de certification académique et professionnelle. Nous prenons des mesures pour déployer des capacités d'intelligence artificielle et de blockchain, afin de fournir une expérience holistique à nos étudiants et afin d'améliorer l'efficacité de nos opérations », affirme M. Firoz Thairinil, fondateur et PDG de Westford Education Group.

https://athena.edu/

