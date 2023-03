Athonet, Crosscall et Qualcomm s'associent pour accélérer la transformation numérique de la sécurité publique avec la bande B68

Un écosystème de bout en bout pour aider les gouvernements et les organisations à tirer le meilleur parti des fréquences grâce à des solutions portables complètes

BOLZANO VICENTINO, Italie, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- De plus en plus de gouvernements en Europe subissent une transformation numérique au sein de leurs agences de sécurité publique. La bande 68 est une fréquence dédiée qui peut être utilisée pour soutenir la gestion des urgences et d'autres cas d'utilisation de la sécurité publique avec des communications critiques de radio mobile privée (PMR).

Malgré la disponibilité de la bande, son plein potentiel n'a pas encore été réalisé et une approche de produits multifournisseurs peut aider à répondre aux besoins difficiles de ces cas d'utilisation et accélérer la transformation numérique des agences.

En combinant les solutions portables critiques d'Athonet et les smartphones et tablettes durcis de Crosscall, qui utilisent les solutions IoT de Qualcomm Technologies Inc, Athonet peut réaliser une offre de bout en bout pour cette bande, du réseau au dispositif de l'utilisateur final.

Grâce à cette collaboration, les agences de sécurité publique peuvent utiliser une solution tactique portable complète avec une utilisation complète de la bande 68 pour diverses communications PMR critiques. Cette offre est rendue possible par le sac à dos tactique Athonet ATB-68, le cube tactique Athonet ATC-68, le microphone à distance Crosscall X-COMM, le casque à conduction osseuse Crosscall X-VIBES et le smartphone Crosscall CORE-Z5, qui utilise le SoC Qualcomm® QCM6490.

Pendant le Mobile World Congress à Barcelone, Athonet présentera le sac à dos tactique Athonet ATB-68 dans le hall 5, stand 5J65.

« Pouvoir garantir des solutions tactiques portables avec le sac à dos tactique Athonet ATB-68 et le cube tactique Athonet ATC-68 est le résultat d'années de recherche et d'amélioration constante de nos solutions. Nous travaillons aux côtés d'organisations, de ministères et de services de sécurité depuis des années pour répondre à leurs besoins liés aux systèmes de communication et de connectivité et cette solution est une étape importante, tant pour nous que pour nos clients ».

« La collaboration avec Qualcomm Technologies et Crosscall a été fondamentale pour parvenir à la définition de cette solution et nous sommes certains que, même dans un avenir proche, de nouveaux produits et services pourront naître de ce travail collaboratif, capables de répondre aux besoins toujours croissants du monde de la sécurité publique et des communications PMR critiques », a déclaré Massimiliano Gianesin, directeur des projets spéciaux chez Athonet.

« Crosscall accompagne les acteurs de la sécurité publique avec des appareils conçus pour fonctionner dans tous les environnements et répondre à tous les besoins de communication critiques. Nous avons développé des solutions, comprenant des terminaux, mais aussi tout un système d'accessoires très techniques fonctionnant sur le réseau très haut débit 4G/5G, qui nous permettent d'accompagner le secteur de la sécurité publique dans la transformation d'usage à laquelle il est confronté.

« La collaboration avec Qualcomm Technologies et l'intégration du processeur Qualcomm QCM6490 sur notre dernier smartphone, le CORE-Z5, est une véritable innovation au service de cette transformation : c'est le premier smartphone compatible avec la bande 68. Travailler avec Athonet et Qualcomm Technologies nous permet d'offrir une solution complète qui répond aux défis actuels et futurs du monde de la communication critique », a déclaré Denis Thayanithy, directeur, solutions techniques et partenariat mondial, Crosscall.

« Qualcomm Technologies contribue à la transformation numérique des secteurs, en permettant la mise en place de périphériques IoT plus intelligents à la périphérie, et la sécurité publique ne fait pas exception à la règle », a déclaré Sebastiano Di Filippo, directeur principal, développement commercial, Qualcomm Europe, Inc. « C'est passionnant de voir Athonet et Crosscall utiliser la disponibilité de la bande 68 avec le CORE-Z5 pour fournir des communications PMR critiques. Propulsé par le QCM6490 de Qualcomm, le CORE-Z5 bénéficie des fonctionnalités de premier ordre du processeur, notamment la compatibilité avec la 5G, la WiFi-6E et la bande 68, ainsi que de puissantes performances en matière d'intelligence artificielle et de calcul. Cet écosystème croissant de produits permettra de répondre à de nouveaux cas d'utilisation dans le domaine de la sécurité publique».

Les produits de marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées Qualcomm font l'objet d'une licence accordée par Qualcomm Incorporated.

Qualcomm est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated.

À propos d'Athonet

Athonet est un leader de la technologie des réseaux cellulaires privés qui fournit un cœur mobile aux entreprises et aux fournisseurs de services de communication pour connecter les applications, les appareils et les radios. Avec plus de 15 ans d'expérience dans la fourniture de solutions de cœur de réseau mobile 4G/5G à des clients et partenaires dans toutes les régions du monde, Athonet soutient les industries clés où le contrôle du réseau, la mobilité, la sécurité, la performance et le coût sont importants pour les résultats commerciaux. Pour en savoir plus : www.athonet.com .

À propos de Crosscall

Crosscall, le créateur de la téléphonie mobile durable, propose des mobiles et des smartphones étanches, durcis et durables. L'entreprise a été créée en 2009 par Cyril Vidal pour répondre à des besoins et usages spécifiques auxquels il était lui-même confronté et pour lesquels aucun équipement spécifique n'existait. La marque conçoit ainsi des modèles parfaitement adaptés aux environnements hostiles et imprévisibles rencontrés par les sportifs et les professionnels sur le terrain (eau, pluie, vent, humidité, poussière, chocs...) ; ainsi qu'une gamme d'accessoires performants. Crosscall dispose d'une grande expertise dans le domaine des communications critiques pour les missions et les entreprises et propose des solutions parfaitement adaptées aux acteurs de la sécurité publique et privée. Avec plus de 3,5 millions d'unités vendues, un chiffre d'affaires de 134,3 M€ et déjà plus de 20 000 points de vente, l'entreprise française, basée à Aix-en-Provence, continue d'évoluer en faisant évoluer ses produits toujours plus reconnus pour leur qualité et leur originalité en France et à l'étranger.

À propos de Qualcomm

Qualcomm rend possible un monde où tout le monde et tout ce qui existe peut être connecté intelligemment. Notre feuille de route technologique unique nous permet d'adapter efficacement les technologies qui ont lancé la révolution mobile – connectivité avancée, calcul haute performance à faible consommation, intelligence sur l'appareil, etc. – à la prochaine génération d'appareils intelligents connectés dans tous les secteurs. Les innovations de Qualcomm et de notre famille de plateformes Snapdragon permettront de mettre en œuvre une convergence de pointe, de transformer les industries, d'accélérer l'économie numérique et de révolutionner notre façon de vivre le monde, pour le plus grand bien de tous.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de concession de licences, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc, une filiale de Qualcomm Incorporated, exploite, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie, de recherche et de développement, ainsi que la quasi-totalité de nos activités de produits et services, y compris notre activité de semi-conducteurs QCT. Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées Qualcomm font l'objet d'une licence accordée par Qualcomm Incorporated.

