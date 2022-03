Athora Holding Ltd. sélectionne Clearwater pour stimuler sa croissance et rationaliser ses opérations

LONDRES, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), un leader du marché des solutions SaaS (logiciel en tant que service) pour l'agrégation, la réconciliation, la comptabilité et le rapport automatisé des données d'investissement, annonce aujourd'hui que Athora Holding Ltd. (Athora), un groupe d'assurance et de réassurance de premier plan, a choisi Clearwater pour soutenir sa stratégie de croissance, rationaliser son modèle opérationnel et fournir une vue consolidée des rapports comptables, réglementaires et opérationnels dans toutes ses entités.

Fondée en 2014, Athora a connu une croissance rapide grâce à des acquisitions et des transferts de portefeuille, avec des filiales aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Irlande et aux Bermudes. Athora a choisi Clearwater pour permettre une vue consolidée de toutes les classes d'actifs, devises et bases comptables.

« Athora est un assureur et réassureur à croissance rapide et à fort potentiel d'acquisition. Nous voulions une solution qui pourrait nous aider à intégrer rapidement les acquisitions et les portefeuilles, à gérer les exigences réglementaires croissantes et à donner un aperçu rapide de notre portefeuille de placements sur plusieurs marchés », a déclaré Shamira Mohammed, chef de la comptabilité du Groupe, Athora. « La solution SaaS de Clearwater a parfaitement répondu à nos besoins. Clearwater présente les meilleures pratiques de l'industrie grâce à sa plateforme d'instance unique et à une équipe d'exploitation impressionnante qui comprend les besoins du marché de l'assurance. Clearwater a la technologie, les processus et la pensée novatrice nécessaires pour soutenir notre vision de l'avenir. »

« Nous observons une consolidation importante dans les secteurs de l'assurance et de la gestion des placements. Il faut donc être en mesure de regrouper rapidement les données provenant de multiples sources, puis de les transformer en information pouvant servir à orienter la prise de décisions », a déclaré Gayatri Raman, présidente, Europe et Asie, Clearwater Analytics. « Clearwater apporte à Athora une solution technologique et des services de gestion de premier ordre afin qu'elle puisse se concentrer pleinement sur sa croissance. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Athora »

