Athos Therapeutics reçoit l'approbation réglementaire pour commencer l'essai clinique de phase I de l'ATH-063

- L'ATH-063 est une nouvelle petite molécule thérapeutique orale révolutionnaire qui cible l'inflammation et induit une cicatrisation directe de la muqueuse chez les patients atteints de colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn

LOS ANGELES, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Athos Therapeutics, Inc. (« Athos »), une société de biotechnologie en phase clinique, pionnière dans le développement de petites molécules thérapeutiques de précision basé sur l'intelligence artificielle pour les patients atteints de maladies d'origine immunologique et de cancers, a annoncé aujourd'hui la validation d'un CTN par l'Australian Therapeutic Goods Administration et l'approbation du Human Research Ethics Committee (« HREC ») pour démarrer l'essai clinique de phase I de l'ATH-063 en Australie.

L'approbation du HREC atteste qu'Athos a terminé avec succès tous les tests précliniques, d'innocuité et d'efficacité sur des modèles animaux requis pour commencer un essai clinique de phase I en Australie. Outre les principaux objectifs d'évaluation de la sécurité de l'essai, Athos effectuera également des analyses moléculaires et génétiques multi-omiques pour démontrer une preuve de principe supplémentaire de l'activité du médicament afin de faciliter la conception de futures études.

« La validation de notre demande d'évaluation clinique de l'ATH-063 par la TGA nous rapproche de l'introduction d'un traitement potentiellement révolutionnaire pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin », a déclaré Dimitrios Iliopoulos, Ph. D., M.B.A. et président-directeur général d'Athos. « Le démarrage du programme de développement clinique de l'ATH-063 après seulement trois ans et demi de développement marque une étape importante pour Athos et illustre notre approche innovante de la découverte de médicaments, tout en démontrant les capacités exceptionnelles de l'équipe d'Athos. Je suis fier des résultats obtenus par Athos en matière de rapidité d'exécution dans la mise à disposition des patients de nouveaux médicaments de précision », a ajouté Iliopoulos.

Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'autorisation de faire entrer l'ATH-063 en phase d'essai clinique et nous avons hâte de voir les perspectives offertes par cette nouvelle classe de médicaments pour les patients qui en ont besoin », a déclaré Allan Pantuck, M.D., M.S., FACS, président, fondateur et directeur général de l'entreprise. « C'est une étape importante pour Athos, puisqu'il s'agit de notre premier programme à recevoir l'autorisation réglementaire d'entrer en phase d'essai clinique et du tout premier essai clinique à évaluer ce nouveau contrôleur génomique. Cette nouvelle classe de produits thérapeutiques s'appuie sur notre science révolutionnaire et présente un large potentiel d'application dans de nombreux domaines thérapeutiques, y compris les maladies inflammatoires de l'intestin, certaines autres maladies auto-immunes, et même le cancer. »

À propos de l'ATH-063

L'ATH-063 est une petite molécule orale révolutionnaire qui régule le génome, actuellement en phase de développement pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin, d'autres maladies auto-immunes et des cancers sévères. Le gène cible de l'ATH-063 est le hub central d'un réseau de gènes qui a été identifié par le moteur computationnel d'Athos grâce à l'intégration de données moléculaires et cliniques provenant de l'importante biothèque de patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin (IBD) d'Athos. L'ATH-063 agit à la fois en supprimant les réponses pro-inflammatoires et en induisant une cicatrisation directe de la muqueuse par la régulation des protéines de la jonction serrée. Athos développe également des signatures de biomarqueurs protéomiques et microbiomiques dans le sang afin d'établir une corrélation avec l'efficacité de l'ATH-063.

À propos d'Athos Therapeutics

La mission d'Athos Therapeutics est de développer des médicaments de premier ordre qui auront un impact significatif sur la vie des patients atteints de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires chroniques et de cancers. La plateforme de développement de médicaments d'Athos interroge des échantillons de patients de haute qualité et des données provenant de systèmes hospitaliers mondiaux de premier plan. Athos identifie de nouvelles cibles médicamenteuses (« hubs ») en intégrant des ensembles de données cliniques et moléculaires dans le réseau biologique d'une maladie (l'interactome de la maladie) et les associe à sa plateforme de chimie computationnelle de petites molécules. Chez Athos, nous visons à démêler la complexité de la biologie auto-immune et cancéreuse en évaluant l'hétérogénéité de la maladie au niveau moléculaire et en développant des produits thérapeutiques médicaux de précision avec une approche biologique des systèmes, ainsi qu'en stratifiant les patients dans des sous-types moléculaires spécifiques. Notre plateforme analytique comprend le lac de données Athos, des flux de travail omiques singuliers et bien établis, ainsi qu'un moteur d'apprentissage automatique profond combinatoire. À la tête d'Athos se trouvent l'un des fondateurs de Kite Pharma (société acquise pour 12 milliards de dollars), le chimiste médicinal à l'origine de deux médicaments approuvés par la FDA et valant plusieurs milliards de dollars (Xtandi et Erleada), et le chercheur ayant découvert la cible médicamenteuse miR-124, qui fait actuellement l'objet d'un essai de phase III pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Outre l'ATH-63, le médicament phare de la société pour les maladies inflammatoires de l'intestin, Athos se concentre également sur des approches à base de petites molécules pour diverses maladies auto-immunes et cancers.

