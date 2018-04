Atividade do comércio cresce 7,3% no primeiro trimestre, revela indicador

Dentre os principais segmentos do varejo, apresentaram os melhores índices o segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática, chegando a 12,4% de crescimento no acumulado do primeiro trimestre, seguido pelo segmento de veículos, motos e peças, com 4,9% de crescimento, e supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas, com 1,7% de crescimento.

Para os economistas da empresa, o impulso proporcionado pela expansão do crédito, aliado à seguidas reduções das taxas de juros estão entre as principais causas deste aumento na atividade varejista. Para construção do indicador foram consultadas cerca de 6000 empresas comerciais. Mesmo com a grande maioria pertencendo ao varejo físico, o e-commerce brasileiro também demonstra crescimento em relação à 2017, como indica Anderson Martins da loja ImpressorAjato.com, especializado em artigos para impressão.

"As altas apresentadas nesse primeiro trimestre nos deixam com uma visão otimista para o resto do ano, pois em 2017 o início do ano foi de queda na cotação do dólar, além do acesso dos consumidores ao saque do FGTS, fatores que impulsionaram o consumo no ano passado. Então conseguir superar os valores de 2017 foi uma excelente notícia para nós", explica Anderson.

O indicador de atividade do comércio verifica o volume de consultas mensais realizadas pelo comércio à base de dados do Serasa Experian, tratando estatisticamente pelo método de médias aparadas, com corte de 20% para cima e para baixo. Com a média ponderada é realizada a série do indicador.

