Ativo.com fecha parceria com a PayMee e amplia alternativas de pagamento

SÃO PAULO, 26 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Com mais de 2,5 milhão de atletas cadastrados e mais de 2.000 competições anuais no calendário - entre corrida de rua, ciclismo, natação, futebol, tênis e skate (destaque para a Night Run, Bravus Race, Circuito Banco do Brasil e Maratona de Revezamento Pão de Açúcar), o Ativo.com, maior plataforma de esporte e saúde da América Latina, inova ao proporcionar mais comodidade aos clientes com a inclusão da tecnologia da PayMee, permitindo o pagamento das inscrições através de transferência bancária instantânea para correntistas dos Bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Original e Banco Inter. A parceria visa atender a uma parcela de clientes que não possui cartão de crédito ou que prefere pagar à vista com segurança e rapidez.

Com a crescente popularização das corridas de rua no Brasil, democratizar o checkout com alternativas de pagamento é vantagem competitiva nos negócios online. Com a transferência bancária instantânea, as empresas atingem uma infinidade muito maior de consumidores que, mesmo sem cartão de crédito, possuem conta em banco e estão dispostos a comprar o produto ou serviço.

"A inovadora transferência instantânea multibancos garante a velocidade de confirmação que necessitamos para vendas à vista e a segurança das transações", comenta Luís Aurélio Sampaio, diretor executivo da Norte Marketing Esportivo, empresa detentora da plataforma Ativo, que pode expandir ainda mais o leque de clientes com a nova opção de pagamento.

"Nossa função é conectar o público às grandes empresas, facilitando as compras com segurança e qualidade", comenta o CEO da PayMee, Bruno Maranhão. O executivo afirma ter impactado positivamente a vida de mais de um milhão de consumidores que usaram a plataforma de pagamentos para comprar online.

Sobre a Norte Marketing Esportivo

A Norte Marketing Esportivo é a maior empresa de marketing esportivo da América Latina. São mais de 300 eventos organizados, de 12 modalidades nos 7 países onde atua. Tudo integrado a uma grande plataforma de conteúdo e comércio por onde mais de 1,5 milhão de atletas amadores se inscrevem em eventos esportivos todos os anos, utilizam serviços e consomem conteúdo. A Norte Marketing é detentora das marcas O2, VO2, Ativo.com, Bravus Race, entre outras.

