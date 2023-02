Atlantic Nickel anuncia outro recorde de desempenhos financeiro e operacional em 2022

LONDRES, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Atlantic Nickel ("Atlantic Nickel" ou a "Empresa") e a Appian Capital Advisory LLP ("Appian") têm o prazer de anunciar outro ano recorde de desempenhos operacional e financeiro na mina de níquel sulfetado de Santa Rita ("Santa Rita" ou a "Mina") localizada na Bahia, no Brasil.

Santa Rita é uma das poucas minas de níquel sulfetado de longa vida em operação no mundo, com 34 anos de vida útil produzindo entre 20-35 ktpa NiEq em concentrado. Com base no relatório técnico NI 43-101 concluído em 2021, a operação explora uma mina a céu aberto com vida mínima de 8 anos e um VPL8 de US$570 milhões, fazendo a transição para uma escavação subterrânea por mais 27 anos, com um VPL8 de US$812 milhões. Espera-se que as despesas de capital para a operação subterrânea sejam totalmente financiadas pelo fluxo de caixa operacional.

Separadamente, a Appian é proprietária da Mineração Vale Verde ("MVV") e de sua mina de cobre e ouro Serrote, em Alagoas, Brasil ("Serrote"), que concluiu a construção antes do previsto e abaixo do orçamento, alcançando a primeira produção em 2021. Em 2022, o primeiro ano completo de aceleração, a MVV alcançou uma capacidade nominal de 105% sem despesas adicionais de capital, e gerou US$60 milhões em EBITDA. Uma atualização operacional mais completa da MVV será apresentada em outro comunicado.

Destaques de desempenho da Atlantic Nickel em 2022

Líder no setor de ESG e desempenho de segurança com uma Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento de 0,18 em relação aos últimos 12 meses (em comparação com 0,20 em 2021)

Forte crescimento financeiro com US$210 milhões de EBITDA ( US$127 milhões em 2021) em US$406 milhões de receita ( US$289 milhões em 2021)

Produção de 117kdmt de concentrado de níquel (107kdmt em2021), contendo 15,9kt de níquel (14.5kt em 2021), 5kt de cobre (4,7kt em 2021) e 291t de cobalto (266t em 2021), além de subprodutos de ouro, platina e paládio

O custo C1 de US$4,22 /lb Ni mantém a posição da empresa como produtora consistente em primeiro quartil

O programa de cobertura garante preços antecipados de US $13,00 /lb em uma participação significativa de níquel pagável produzido até o final de 2023

Paulo Castellari, diretor executivo da Appian Capital Brazil, comentou:

"2022 foi um ano fantástico para a Atlantic Nickel. A qualidade dos ativos e a experiência de nossa equipe produziram excelentes resultados financeiros e operacionais.

É importante ressaltar que nós seguimos liderando o setor em padrões de segurança e meio ambiente, com ênfase em oferecer a melhor cultura e conscientização de segurança em Santa Rita. Como uma das principais minas de níquel sulfetado em todo o mundo, com uma posição de custo C1 mantendo a posição da empresa como produtora consistente em primeiro quartil, nós podemos continuar oferecendo retornos significativos aos nossos investidores.

Nós esperamos continuar o desenvolvimento da expansão subterrânea em Santa Rita à medida que capitalizamos todo o potencial do local".

Segurança

Santa Rita continua atuando como uma das operações mais seguras do mundo, com um Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento ("LTIFR") de 0,18 alcançado nos últimos 12 meses, uma melhoria no forte desempenho da LTIFR em 2021, de 0,20 [1]. O programa Visible Felt Leadership da empresa resultou em mais de ~ 4.400 medidas de segurança na prevenção de incidentes, ajudando a transmitir a segurança como prioridade máxima na gestão da Atlantic Nickel. Mais de 170.000 horas de treinamento em segurança, saúde e meio ambiente foram conduzidas em 2022, o que contribuiu para aprimorar a cultura e a conscientização de segurança no local em Santa Rita.

Atualização operacional



Melhorias significativas foram apresentadas no desempenho no 2022:

6,6Mt de minério extraído da mina a céu aberto juntamente com 30,6Mt de resíduos, representando taxas recordes de mineração e um excelente progresso no decapeamento

6,6Mt de minério alimentado na usina, refletindo a maior produtividade anual alcançada desde que as operações em Santa Rita começaram, em 2009

começaram, em 2009 O moinho foi alimentado com minério com teores médios de 0,30% NiS e 0,10% Cu

Recuperações de NiS de 80,8% foram alcançadas na plataforma

117kdmt de concentrado produzido com teores médios de 13,6% Ni e 4,2% Cu com subprodutos de cobalto, ouro, paládio e platina

O desempenho de custo C1 em primeiro quartil de US$4,22/lb Ni, líquido de créditos de subprodutos é impulsionado por:

Custos de mineração de US$3,36 /t extraída

/t extraída Custos de processamento de US$6,14 /t processada

/t processada Custos gerais e administrativos de US$1,46 /t processada

/t processada Encargos e custos de transporte de US$1,77 /lb Ni pagável

/lb Ni pagável Créditos de subprodutos de US$1,49 /lb Ni pagável

O desempenho de custo sustentado de US$8,41/lb Ni, líquido de créditos de subprodutos também é impulsionado por:

Custos gerais e administrativos corporativos de US$1,13 /t processada

/t processada Royalties de US$0,64 /lb Ni pagável

/lb Ni pagável Manutenção da despesa de capital de US$3,29 /lb Ni pagável, refletindo um excelente progresso na construção de barragens e decapeamento capitalizado

Atualização financeira



Em 2022, 12 embarques de concentrado foram realizados para os parceiros da empresa, gerando uma receita de US$406 milhões com preços médios de commodities realizados de US$12,23/lb Ni e US$3,70/lb Cu. O EBITDA e as despesas de capital no período foram de US$210 milhões e US$100 milhões, respectivamente. Esse resultado baseia-se no desempenho financeiro recorde em 2021, quando a Atlantic Nickel registrou US$127 milhões de EBITDA com US$289 milhões de receita.

Em resposta às altas apresentadas nos mercados de níquel e cobre em março de 2022, a Atlantic Nickel iniciou um programa oportunista de cobertura. Em 2022, os seguintes contratos não entregues foram firmados para vender:

5,7kt, ou 12,6mlb, de níquel a um preço médio adiantado de US$13,17 /lb

/lb 1,8kt, ou 4mlb, de cobre a um preço médio adiantado de US$4,52 /lb

Os ganhos obtidos desses contratos, que totalizam US$35 milhões, são excluídos dos US$210 milhões de EBITDA obtidos em 2022.

Além disso, na data desta nota à imprensa, os seguintes contratos foram firmados para vender em 2023:

6,8kt, ou 15,2mlb, de níquel a um preço médio adiantado de US$13,07 /lb

/lb 1,2kt, ou 2,6mlb, de cobre a um preço médio adiantado de US$4,35 /lb

Progresso na expansão subterrânea



A empresa segue firmemente comprometida com o avanço do projeto subterrâneo. Mais de 17 milhões de dólares foram investidos em 2022 no programa de perfuração de 35 mil metros e em estudos em andamento que deverão declarar uma reserva.

Uma campanha de amostragem de variabilidade subterrânea foi conduzida em 2022. Ao todo, 45 amostras foram preparadas, sendo 40 amostras de variabilidade e 5 compostos, com cada composto representando um período diferente de cinco anos no plano de mineração subterrânea. O teste de ciclo bloqueado nos cinco compostos resultou em recuperações de NiS que variam de 84,8% a 90,6%, apoiando a perspectiva de recuperação ainda maior da planta ao processar rações com nível NiS mais alto na operação subterrânea.

A Atlantic Nickel continua o desenvolvimento da expansão subterrânea em 2023, e tem como objetivo realizar um estudo de pré-viabilidade até o final do ano.

Por fim, a empresa segue avançando em sua exploração regional, com seu foco principal sendo a elaboração e a declaração de um recurso na Palestina, a meta de exploração a céu aberto mais avançada. A Palestina fica a aproximadamente 25 km de Santa Rita, com fácil acesso à infraestrutura de processamento existente.

Sobre a Appian



A Appian Capital Advisory LLP é uma consultora de investimentos de fundos de capital privado focados em valor de longo prazo, que investe exclusivamente em empresas de mineração e metalurgia.

A Appian é líder de investimentos no setor de metais e mineração, com experiência global na América do Sul, América do Norte, Austrália e África, e um histórico bem-sucedido de apoio a empresas para atingir suas metas de desenvolvimento, com um portfólio operacional global supervisionando quase 5.500 funcionários.

A empresa tem uma equipe global de 58 profissionais experientes com escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte, Montreal e Sydney.

Para mais informações, acesse www.appiancapitaladvisory.com, ou visite-nos no LinkedIn ou Instagram.

Sobre a Atlantic Nickel



A Atlantic Nickel é proprietária e operadora de Santa Rita, uma mina de sulfeto de níquel-cobre-cobalto a céu aberto localizada na Bahia, Brasil. Santa Rita é uma mina a céu aberto que planeja fazer a transição para a mineração subterrânea para estender a vida útil para 34 anos. A mina se beneficia de US$1 bilhão de investimentos anteriores e tem capacidade de 6,5 Mtpa. Uma das maiores minas de níquel sulfetado a céu aberto do mundo, Santa Rita é um ativo de alta qualidade que opera em uma posição de custo de primeiro quartil. É uma das poucas minas de níquel sulfetado restantes no mundo que pode oferecer suprimento adicional para a produção de produtos de níquel de Classe I, e, portanto, tem exposição ao alto potencial de crescimento do setor de veículos elétricos.

