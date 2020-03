Atlas Renewable Energy e DNB Markets emitem o maior bônus verdes (USPP), em dólares, de energia solar (PV) para a América Latina

MIAMI e NOVA YORK, 3 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy e DNB Markets anunciaram hoje a emissão de uma Debenture verde de 253 milhões de dólares nos Estados Unidos (USPP). As notas foram classificadas com grau de investimento (BBB-) pela Fitch Rating (incluindo o período de construção de um dos projetos) e foram emitidas por subsidiárias da Atlas Renewable Energy para refinanciar Javiera e construir Sol del Desierto, duas usinas solares fotovoltaicas localizadas no norte do Chile. Essa transação é a maior emissão USPP de energia solar fotovoltaica da América Latina até o momento.

O DNB Markets atuou como o único agente para a emissão das notas. A transação foi estruturada de acordo com o Atlas Renewable Energy Green Finance Framework, que está alinhado às versões de 2018 dos ICMA Green Bond Principles e dos LMA Green Loan Principles. Essa estrutura atesta o compromisso da empresa em desenvolver projetos que preservem o meio ambiente, cumprindo os mais altos padrões de engajamento ambiental.

Os dois ativos de geração de energia solar fotovoltaica estão localizados nas regiões de Atacama e Antofagasta, no norte do Chile, e têm uma capacidade instalada total de 314MWp. Ambos os projetos foram combinados em um único portfólio de financiamento, uma estrutura inovadora que fornece aos investidores os principais benefícios estruturais e sinergias dos ativos, bem como fluxos de caixa que combinados garantem o sucesso da operação. Estrutura semelhante à do refinanciamento das plantas da Atlas Renewable Energy no Uruguai que foi realizado em 2018. A transação também contou com a participação do DNB Markets e deu a empresa o prêmio de Debenture Estruturada do ano 2018.

Desta vez, a transação consiste em dois dos projetos de energia solar fotovoltaica da empresa no norte do Chile: Javiera é um ativo totalmente operacional de 70MWp, que fornece energia limpa sob um PPA bilateral com a Minera Los Pelambres (propriedade majoritária de Antofagasta Minerais) desde 2015; e Sol del Desierto, um projeto greenfield de 244MWp desenvolvido pela Atlas Renewable Energy, atualmente em construção. Prevê-se que a planta comece a fornecer energia limpa à Engie Energia Chile S.A a partir de 2022. Sol del Desierto usará a tecnologia bifacial, que coleta a luz do sol não apenas na frente, mas também na parte traseira dos módulos, para maximizar a geração.

"Estamos muito orgulhosos dessa solução financeira personalizada e exclusivamente feita para os projetos, implementada a fim de melhorar o valor do investimento", disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, que também acrescentou: "Essa transação demonstra a maior consolidação da Atlas no mercado de capitais com investidores recorrentes em vários projetos e jurisdições". Ele continuou: "É um prazer trabalhar e ter a confiança de investidores de alto calibre, pois continuamos a mobilizar capital para expandir a energia limpa e renovável em toda a América Latina"

"Isso representa a maior Debenture (USPP) já emitida pelo DNB na América Latina e a segunda maior para a Atlas Renewable Energy (todos financiamentos verdes) e continua a demonstrar os fortes recursos de posicionamento do DNB e a experiência do setor na América Latina", disse Emilio Fabbrizzi, diretor administrativo da DNB Markets em Nova York. "A equipe de Finanças Sustentáveis do DNB também assessorou a Atlas na criação de uma estrutura de financiamento Verde (Green Finance Framework) que foi validada pela Sustainalytics e permitirá que a empresa emita mais títulos e empréstimos verdes de suas quatro subsidiárias no futuro".

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de energia de longo prazo na América Latina. O atual portfólio da empresa é de 1.7 GW de projetos contratados em estágio de desenvolvimento, construção ou operação, e tem como objetivo um crescimento adicional de 4 GW nos próximos anos.

Lançada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy possui uma equipe experiente com o mais longo histórico no setor de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos em grande escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Energy Fund IV, fundado pela Actis, um dos principais investidores em private equity no setor de energia de mercados emergentes. A Actis alocou mais de US$ 700 milhões na Atlas Renewable Energy para investimento em projetos de energia renovável de longo prazo.

O crescimento da Atlas Renewable Energy está focado nos principais mercados e economias emergentes da América Latina, usando seu conhecimento comprovado em desenvolvimento, comercialização e estruturação para levar energia limpa à região. Ao engajar-se ativamente com a comunidade e os stakeholders no centro da estratégia do seu projeto, a empresa trabalha todos os dias para dar à América Latina um futuro mais limpo.

Para mais informações, visite: http://www.atlasrenewableenergy.com / Para más información por favor visite: https://www.atlasrenewableenergy.com/

Sobre DNB Markets, INC

A DNB Markets, Inc. é uma corretora registrada nos Estados Unidos e afiliada à DNB Markets, uma divisão do DNB Bank ASA na Noruega. O DNB é o maior grupo de serviços financeiros da Noruega e um dos maiores da região nórdica em capitalização de mercado.

O Grupo está entre os principais bancos do mundo em transporte, energia e frutos do mar. O banco tem um foco global seletivo em energia renovável, com ênfase nas tecnologias hidrelétricas, eólicas e solares e está comprometido em apoiar iniciativas sustentáveis com soluções verdes.

Para mais informações, visite: https://www.dnb.no/en/business

