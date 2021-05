Atlas Renewable Energy executa seu segundo projeto de financiamento em dólar no setor renovável do Brasil com o IDB Invest e o DNB Bank

SÃO PAULO, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Atlas Renewable Energy, empresa líder em energia renovável nas Américas, anunciou hoje que obteve um empréstimo do 150 milhões de dólares de IDB Invest, membro do Grupo IDB e do DNB Bank ASA (Noruega), para financiar a construção do projeto Lar do Sol - Casablanca, um projeto de energia solar de 359 MWp a ser desenvolvido no Brasil que fornecerá energia limpa para as operações da Anglo American em Minas Gerais.

O empréstimo foi garantido pelo IDB Invest, incluindo o Fundo para Tecnologia Limpa e o Fundo Canadense para o Clima para o Setor Privado das Américas - Fase II, ambos administrados pelo IDB Invest, juntamente com a participação do DNB Bank ASA.

A usina vai gerar 805 GWh por ano e esse Contrato de Compra de Energia é, até o momento, o maior contrato envolvendo um projeto de energia solar para fornecimento de energia limpa a um consumidor privado no Brasil e indexado em dólares americanos. A geração de energia de Casablanca será o equivalente ao fornecimento de energia para 390.000 casas por ano, de acordo com o consumo médio de uma família brasileira, e evitará a emissão de cerca de 50.000 toneladas de CO₂ por ano, o que poderia ser comparado à retirada de 19.867 veículos das ruas de São Paulo no mesmo período.

A usina solar de Lar do Sol - Casablanca faz parte da estratégia da Anglo American de usar 100% de energia renovável para suas operações no Brasil a partir de 2022 e está integrada ao seu Plano de Mineração Sustentável, que tem como meta reduzir 30% de sua emissão global de CO2 até 2030.

Esta transação foi estruturada seguindo um formato semelhante ao usado pela Atlas Renewable Energy em um financiamento recentemente anunciado para sua usina solar de Jacaranda. Ela também se enquadra na Estrutura Financeira Verde da Atlas, uma prova do compromisso da empresa em desenvolver projetos que protegem e preservam o meio ambiente e, ao mesmo tempo, aderir aos mais altos padrões de engajamento social e ambiental. 100% dos módulos solares fotovoltaicos que serão instalados no Lar do Sol-Casablanca utilizarão tecnologia bifacial, permitindo aumentar a performance do projeto com o objetivo de tornar cada vez mais eficiente a produção de eletricidade através da energia solar.

Além disso, em linha com o compromisso da Atlas Renewable Energy com uma ambiciosa agenda de engajamento social, a empresa implementará programas sociais na comunidade local que promovem ativamente a diversidade e a inclusão. Para isso, a empresa vai ampliar o seu programa "todos fazemos parte da mesma energia" no canteiro de obras de Lar do Sol - Casablanca, uma iniciativa criada para treinar e desenvolver habilidades técnicas e conhecimentos de mais de 200 mulheres que vivem nas comunidades vizinhas.

O programa também envolve a promoção de mulheres que participam de treinamentos para terem a oportunidade de optar por empregos qualificados no programa de construção de Lar do Sol - Casablanca. A empresa estabeleceu a meta de integrar pelo menos 15% de representação feminina no total da força de trabalho, o que visa quadruplicar o número de mulheres que realizam trabalhos técnicos em projetos de energia solar na região. Para isso, foram tomadas medidas para garantir que as mulheres não sejam dissuadidas de trabalhar no local do projeto devido às responsabilidades familiares. Entre outras coisas, a empresa oferecerá assistência financeira às mães que trabalham para cobrir as despesas com creche para crianças de 0 a 12 anos.

Além de envolver as mulheres no processo de construção, a Atlas mobilizou todas as empreiteiras do projeto para priorizar as minorias locais no processo de contratação, procurando incluir pelo menos 30% de afrodescendentes no número de mulheres contratadas e pelo menos 40% no número de homens contratados. Essas metas fazem parte da abordagem da empresa para garantir a diversidade e inclusão no setor de energia e promover práticas igualitárias, fortalecendo as minorias em todas as suas operações.

"Estamos satisfeitos por alcançar outro fechamento financeiro bem-sucedido com o IDB Invest e o DNB Markets, duas instituições que se tornaram aliados importantes na estruturação de soluções inovadoras de financiamento para ajudar os consumidores na transição para a energia renovável. Além disso, estamos extremamente orgulhosos de nossa parceria com o IDB Invest na criação de um programa de responsabilidade social único e ambicioso que trata diretamente da diversidade e da inclusão em nossa cadeia de valor. Acreditamos que a energia limpa deve ser fornecida com responsabilidade, portanto, estamos comprometidos em combater as desigualdades sociais e os preconceitos culturais na nossa linha de trabalho", disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy. "Esperamos continuar acelerando o potencial de energia renovável do mercado brasileiro de maneira sustentável, enquanto fornecemos as melhores soluções para os grandes consumidores de energia."

"Este financiamento demonstra o compromisso do BID Invest em investir em energia limpa e em ajudar as empresas determinadas a implementar programas de descarbonização em suas operações", comentou Gian Franco Carassale, chefe da Divisão de Infraestrutura e Energia do BID Invest. "Nossa instituição tem orgulho de trabalhar junto com a Atlas Renewable Energy para apoiar programas onde a inclusão de mulheres e minorias é uma prioridade. Esperamos ter mais oportunidades como esta no futuro. "

"Estamos orgulhosos de mais uma vez apoiar a Atlas Renewable Energy com este novo financiamento no Brasil por meio do IDB Invest", comentou Emilio Fabbrizzi, Managing Director e Chefe das Américas para a área de energias renováveis e infraestrutura do DNB Markets, Inc. "Além de implementar uma estrutura inovadora e de longo prazo para o Brasil, destacamos que ela está alinhada e sob a estrutura de financiamento verde implementada pela Atlas Energia Renovável por meio do DNB Markets, Inc. em 2019.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de longo prazo nas Américas. O portfólio atual da empresa é de 2,2 GW de projetos contratados em fase de desenvolvimento, construção ou operação e pretende se expandir em mais 4 GW nos próximos anos.

Lançada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy inclui uma equipe experiente com o mais longo histórico no setor de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Energy Fund IV, fundado pela Actis, um dos principais investidores de capital privado no setor energético. O crescimento da Atlas Renewable Energy está focado nos principais mercados e economias emergentes, utilizando seu comprovado "know-how" em desenvolvimento, comercialização e estruturação para acelerar a transformação em direção à energia limpa. Ao se envolver ativamente com a comunidade e com as partes interessadas, pondo-as no centro de sua estratégia de projeto, a empresa trabalha diariamente para proporcionar um futuro mais limpo.

Para saber mais sobre a Atlas Renewable Energy, visite: www.atlasrenewableenergy.com

Sobre o IDB Invest

O IDB Invest, membro do Grupo IDB, é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido com a promoção do desenvolvimento econômico de seus países membros da América Latina e do Caribe por meio do setor privado. O IDB Invest financia empresas e projetos sustentáveis para obter resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. Com uma carteira de US$ 13,1 bilhões em gestão de ativos e 385 clientes em 25 países, o IDB Invest oferece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades de seus clientes em uma variedade de setores.

Sobre o DNB Bank ASA e a DNB Markets Inc.

O DNB é o maior grupo de serviços financeiros da Noruega e um dos maiores na região nórdica em capitalização de mercado. A DNB Markets, Inc. é uma subsidiária do DNB Bank ASA, e é uma corretora registrada nos Estados Unidos e membro da Financial Industry Regulatory Authority ("FINRA") e da Securities Investor Protection Corporation ("SIPC").

O Grupo está entre os bancos líderes mundiais em transportes marítimos, energia e produtos do mar. O banco tem um foco global seletivo em energias renováveis, com ênfase principal em tecnologias hidrelétricas, eólicas e solares e está comprometido em apoiar iniciativas sustentáveis com soluções verdes.

FONTE Atlas Renewable Energy

