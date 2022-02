Atlas Renewable Energy obtiene financiación para la planta solar Lar do Sol - Casablanca II

"Proyectos como estos son excelentes ejemplos de relaciones a largo plazo entre un generador de energía renovable, un financiador y un cliente", destacó Luis Pita, gerente general de Atlas Renewable Energy en Brasil. "Estamos muy orgullosos de que Unipar y BNB reconozcan las capacidades y la trayectoria de Atlas en esta industria para seleccionarnos como su socio para construir y operar proyectos de energía renovable a gran escala e implementar programas sociales y ambientales en beneficio de las comunidades que lo rodean este proyecto".

"La financiación de proyectos de energía renovable se destaca entre las políticas de apoyo del Banco do Nordeste do Brasil SA. La Institución es el banco de desarrollo regional más grande de América Latina y se destaca del resto por su misión de desarrollo enfocada en generar empleo y renta en su área de actuación", explicó el superintendente del Banco do Nordeste de Brasil, Diego Rocha Batista. "Además de contar con condiciones adecuadas para el sector, el programa de crédito forma parte de las acciones de sostenibilidad ambiental del banco. La realización de otra financiación con Atlas Renewable Energy en Brasil refuerza el compromiso con el sector y reconoce al grupo empresarial como un excelente socio en la región".

La Planta Solar Lar do Sol – Casablanca II, que ocupará unas 700 hectáreas, tendrá una potencia instalada de 239 MWp con 460.000 paneles solares. La generación de energía anual de la usina será equivalente al suministro de energía a cerca de 261.662 hogares, según el consumo medio de una familia brasileña. Además, la planta evitará la emisión de aproximadamente 40.500 toneladas métricas de CO2 al año, lo que equivale a retirar 16.200 vehículos de las calles de Sao Paulo.

Además de impulsar la producción de cloro y cloruros de Unipar, la planta contratará a unos 1.200 empleados locales durante el pico de actividad de construcción y también implementará el programa de fuerza laboral femenina de Atlas "Todos somos parte de una misma energía". Con esto, Lar do Sol – Casablanca II estará adhiriéndose a por lo menos 5 de los ODS de la ONU (#5: Igualdad de Género, #6: Agua Limpia y Saneamiento, #8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, #10 Reducción de Desigualdades y #12: Producción y Consumo Responsable).

Atlas Renewable Energy es una compañía de generación de energía renovable que desarrolla, crea y opera proyectos de energía renovable con contratos a largo plazo en las Américas. El portafolio actual de la compañía incluye 2,2 GW de proyectos contratados en etapas de desarrollo, construcción u operación, y pretende ampliarse a 4 GW adicionales durante los próximos años.

Lanzada a principios de 2017, Atlas Renewable Energy cuenta con un equipo experimentado con la trayectoria más extensa en la industria de la energía solar en Latinoamérica. La compañía es reconocida por sus altos estándares de desarrollo, construcción y operación de proyectos a gran escala.

Atlas Renewable Energy forma parte del Energy Fund IV fundado por Actis, un importante inversor de capital privado en el sector energético. El crecimiento de Atlas Renewable Energy se centra en los principales mercados y economías emergentes, y emplea su comprobado conocimiento en desarrollo, comercialización y estructuración para acelerar la transformación hacia la energía limpia. Mediante la colaboración activa con la comunidad y otros actores como centro en la estrategia de su proyecto, la compañía trabaja todos los días para ofrecer un futuro más limpio.

