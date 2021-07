Atlas Renewable Energy premiada como Latin America Sponsor of the Year e Solar Deal of the Year pela IJGlobal

Desde que a empresa foi fundada em 2017, a Atlas Renewable Energy continua a inovar para encontrar as melhores estruturas financeiras para seus clientes, ao mesmo tempo em que sempre honra sua promessa de realizar negócios de forma responsável. Mais recentemente, a empresa também recebeu os prêmios Latin America Sponsor of the Year e Latin America Solar Deal of the Year do Proximo Infra Awards graças ao acordo financeiro New Juazeiro.

Latin America Solar Deal of the Year

O Ananuca Solar Deal no Chile era o maior título solar da América Latina na época da assinatura. Com uma estrutura única, o acordo combinou o financiamento da construção de um novo projeto solar (Sol del Desierto) e o refinanciamento de uma usina em operação existente (Javiera). Os dois ativos de geração de energia solar fotovoltaica foram combinados sob uma única carteira de financiamento, oferecendo aos investidores os principais benefícios estruturais e sinergias de ativos colateralizados e fluxos de caixa com garantia cruzada.

O financiamento de 253 milhões de dólares foi garantido por meio da DNB Markets, que atuou como Agente Único de Colocação para as notas, sob um US Private Placement (USPP) em formato Green Bond. O título foi emitido sob a estrutura de financiamento verde da Atlas Renewable Energy, que está alinhada com versões de 2018 dos princípios ICMA Green Bond e dos princípios LMA Green Loan. Essa estrutura reconhece e atesta o compromisso da empresa com o desenvolvimento de projetos que protejam e preservem o meio ambiente, ao mesmo tempo em que segue os mais altos padrões de engajamento ambiental.

"Estamos honrados por termos recebido o Solar Deal of the Year graças ao acordo Ananuca. Esta estrutura pioneira de negócios proporcionou novos caminhos para o financiamento solar na região e promove a abordagem inovadora da Atlas para o financiamento de projetos que trabalham junto com a DNB Markets. Também gostaria de reconhecer o apoio e a dedicação que a DNB Markets mostrou ao setor de energia renovável no avanço da transformação de energia da América Latina", disse Michael Shea, diretor de finanças estruturadas da Atlas Renewable Energy. "Este prêmio valida nossos esforços na contínua busca pelas melhores soluções financeiras para promover a competitividade de nossos projetos no mercado."

Latin America Sponsor of the Year

A empresa recebeu o prêmio Latin America Sponsor of the Year por seu crescimento rápido na região e sua abordagem inovadora para projetar estruturas financeiras juntamente com instituições de alto calibre que facilitam a adoção de energia renovável por grandes consumidores de energia nas Américas.

Em apenas 2020, a empresa assinou três grandes contratos de financiamento: Ananuca no valor de USD 253 milhões, Lar do Sol - Casablanca no valor de USD 150 milhões e New Juazeiro por USD 67 milhões. Essas colaborações permitiram que a Atlas aumentasse sua capacidade total de projetos contratados para 2,2 GW, dos quais uma grande parte foi possível graças aos PPAs corporativos com compradores privados.

A empresa também fez parceria com instituições financeiras como a IDB Invest para desenvolver uma de suas iniciativas sociais mais ambiciosas: o programa da força de trabalho feminina "Todos fazemos parte da mesma energia", no qual a Atlas compromete-se a treinar cerca de mil mulheres nas comunidades em torno de seus projetos em andamento com o objetivo de atingir uma meta de mais de 15% de representação feminina dentro da força de trabalho total durante a execução desses projetos.

"Este prêmio realmente pertence à nossa comprometida e persistente equipe, que desafia os padrões do setor para encontrar formas novas e inovadoras de trabalhar. Fundamentalmente, procuramos demonstrar a capacidade das energias renováveis como fonte de energia sustentável e competitiva. E fazemos isso trabalhando juntos com grandes parceiros para encontrar soluções inovadoras, ao mesmo tempo em que tentamos abordar as questões sociais e promover altos padrões de sustentabilidade", disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy. "Gostaria de agradecer à IJGlobal pelos prêmios, bem como às instituições financeiras DNB Markets e o IDB Invest, entre outros, por se tornarem aliados na aceleração da transição de energia na região."

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de longo prazo em todas as Américas. O portfólio atual da empresa é de 2,2 GW de projetos contratados nos estágios de desenvolvimento, construção ou operação, e visa expandir para mais 4 GW nos próximos anos.

Fundada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o histórico mais longo em energia solar do setor da América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos em larga escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte da Energy Fund IV, fundada pela Actis, uma importante investidora de capital privado no setor de energia. O crescimento da Atlas Renewable Energy se concentra nos principais mercados e economias emergentes, utilizando seus conhecimentos comprovados em desenvolvimento, comercialização e estruturação para acelerar a transformação para a energia limpa. Ao interagir ativamente com a comunidade e com as partes interessadas no centro de sua estratégia de projeto, a empresa trabalha incansavelmente para oferecer um futuro mais limpo.

Para saber mais sobre a Atlas Renewable Energy, acesse: www.atlasrenewableenergy.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1555407/IJGlobal_Awards_2020.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1441896/Atlas_Renewable_Energy_Logo.jpg

Contato:

David Chambers

+44 (0)7557 887405

[email protected]

FONTE Atlas Renewable Energy

Related Links

www.atlasrenewableenergy.com/en/



SOURCE Atlas Renewable Energy