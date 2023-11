ATLAS RENEWABLE ENERGY RECEBE O MAIOR EMPRÉSTIMO EM DÓLARES AMERICANOS JÁ FEITO PELO BNDES PARA ENERGIA RENOVÁVEL PARA O MAIOR PPA EM ENERGIA SOLAR DA AMÉRICA LATINA

O empréstimo no valor de US$ 447,8 milhões, o maior empréstimo já feito pelo BNDES em dólares americanos para energia renovável, ajudará a Atlas Renewable Energy na construção da usina de energia solar em Vista Alegre.

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Atlas Renewable Energy, desenvolvedora internacional e uma das maiores produtoras independentes de energia (IPP, independent power producer) e de crescimento acelerado da América Latina, garantiu um empréstimo no valor de US$ 447,8 milhões (equivalente a R$ 2,18 bilhões) do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) brasileiro, o maior empréstimo em dólares americanos para energia renovável até o momento, para a construção da usina de energia solar de Vista Alegre. Com uma capacidade instalada de 902 MWp, o equivalente a 768 MWac, a usina produzirá anualmente uma média de 200 MW ou 2 TWh, evitando a emissão de 2,4 milhões de toneladas de CO2 durante a sua operação de 20 anos, o equivalente a produzir energia suficiente para abastecer mais de 3 milhões de pessoas. https://www.atlasrenewableenergy.com/en/atlas-renewable-energy-secures-bndes-first-us-dollar-loan-for-a-renewable-energy-project-in-brazil-2/

Atlas Renewable Energy Solar Plant

Vista Alegre, o maior projeto solar a ser construído em uma única fase no Brasil, fornecerá eletricidade à Albras durante 21 anos por meio de um acordo de compra de energia (PPA, power purchase agreement). O financiamento marca a segunda colaboração entre o BNDES e a Atlas, após o financiamento bem-sucedido do Complexo Solar Boa Sorte (438 MWp), outra joint venture com a Albras, que também fornecerá energia limpa para a produção de alumínio. O complexo de Vista Alegre permitirá à Atlas continuar a se posicionar como um líder em PPAs em dólares americanos para grandes consumidores de energia no Brasil. A construção teve início em 2023 e o projeto tem previsão para começar a fornecer energia limpa à Albras em 2025.

"Estamos extremamente orgulhosos deste projeto, que se torna um símbolo instantâneo no Brasil e na América Latina do progresso significativo que pode ser feito no avanço da transição energética com a ajuda de parceiros locais de financiamento. Gostaríamos de agradecer ao BNDES por seu apoio e confiança em oferecer à Atlas Renewable Energy o maior empréstimo em dólares americanos já feito e concedido a um projeto de energia renovável. Estamos igualmente orgulhosos de que o complexo de Vista Alegre irá incorporar as melhores práticas ASG (Ambiental, Social e Governança) do setor ao adicionar programas sociais poderosos que defendem, apoiam e capacitam a comunidade local", disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy.

O projeto solar, que deve gerar mais de 2.500 empregos durante a sua fase de construção, continuará a promover as melhores práticas ASG por meio da forte execução de projetos para oferecer benefícios de longo prazo às comunidades dos arredores durante as fases de construção e operação. A Atlas implementará seu principal programa social, "Somos todos parte da mesma energia", para promover a diversidade e inclusão na construção de seus projetos de energia renovável, com o aperfeiçoamento profissional de mulheres locais para aumentar sua participação em pelo menos 15%. A Atlas também implementará o seu premiado programa Ed-Mundo, que tem como objetivo treinar alunos jovens em programação, TI, robótica e empreendedorismo em comunidades não privilegiadas. O programa permite aos alunos se tornarem protagonistas da transformação social ao gerar oportunidades de trabalho e outras fontes de renda para suas comunidades.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável com mais de 4 GW em projetos contratados, dos quais 2,2 GW estão em operação. A Atlas é especialista em desenvolver, financiar, construir e operar projetos de energia renovável desde o início de 2017. A Atlas possui uma equipe experiente com profundo conhecimento do mercado global de energia e renováveis, com o histórico mais longo no setor de energia renovável na América Ibérica.

A estratégia da empresa tem seu foco em ajudar grandes empresas a fazer a transição energética para 100% de energia limpa. A Atlas Renewable Energy é amplamente reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala, assim como por seu histórico aprofundado e duradouro em ASG e no desenvolvimento sustentável.

Para mais informações, visite: https://www.atlasrenewableenergy.com

