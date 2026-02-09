Atlassian Williams F1 Team accueille aujourd'hui Estrella Galicia 0,0 en tant que partenaire officiel de la bière pour 2026 et au-delà.

A CORUÑA, Espagne, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Le partenariat réunit deux leaders de l'industrie - Williams, l'équipe britannique avec sept championnats du monde des pilotes et neuf championnats du monde des constructeurs, et Estrella Galicia 0,0 - la bière espagnole bien-aimée, avec une longue histoire de soutien à l'innovation et à l'artisanat dans le sport.

Williams- Estrella Galicia 0,0

Grâce à ce nouvel accord, Estrella Galicia 0,0 sera servie dans le camping-car de Williams lors des courses européennes, ce qui en fera la boisson de choix de l'équipe à chaque étape de son retour en tête de grille, tout en permettant aux fans du monde entier de découvrir cette bière unique.

Au-delà de la base de l'équipe, la marque Estrella Galicia 0,0 sera présente sur le halo et l'aileron arrière de la FW48 de Carlos Sainz et Alex Albon - le challenger de Williams pour la nouvelle réglementation - à partir des séances d'essais de la semaine prochaine à Bahreïn. Les fans verront également la marque Estrella Galicia 0,0 sur les casques et les combinaisons des pilotes. Les inscriptions supplémentaires sur le casque de Carlos Sainz témoigneront de l'engagement continu d'Estrella Galicia et de sa société mère, Corporación Hijos de Rivera, à soutenir les talents espagnols au sein de la F1.

James Vowles, directeur de l'équipe Atlassian Williams F1 Team :

« Avec une toute nouvelle voiture, de nouveaux règlements et une nouvelle course à Madrid, Atlassian Williams F1 Team aura beaucoup à célébrer avec Estrella Galicia 0,0 cette saison. C'est formidable qu'ils rejoignent Williams et nous encouragent en ce moment passionnant pour l'équipe et le sport. »

Ignacio Rivera, président exécutif de la Corporación Hijos de Rivera :

« Le partenariat avec Atlassian Williams F1 Team représente une étape naturelle dans notre parcours au sein du sport automobile. Bien plus qu'un accord de partenariat, c'est la rencontre de deux organisations qui partagent la même conception de la compétition, ancrée dans le respect de l'histoire, la passion de l'innovation et l'ambition de continuer à grandir dans l'authenticité. Chez Estrella Galicia 0,0, nous croyons fermement aux projets qui soutiennent les talents, valorisent le patrimoine et remettent en question le statu quo pour construire un avenir meilleur. Nous attendons avec impatience le début de la saison pour consolider le succès de ce partenariat ».

À propos de Estrella Galicia 0,0

Estrella Galicia 0,0 est la marque phare de bière sans alcool de la Corporación Hijos de Rivera, une entreprise espagnole 100 % familiale qui compte 120 ans d'histoire. Présente dans plus de 75 pays, elle produit, commercialise et distribue un large portefeuille de bières, d'eaux minérales, de vins et de cidres, avec des marques telles que Estrella Galicia, 1906, Cabreiroá, Fontarel, Agua de Cuevas, Ponte de Boga et Maeloc. L'entreprise a connu une forte croissance ces dernières années, avec plus de 2 000 employés dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890053/Estrella_Galicia.jpg