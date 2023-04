Atleta patrocinado pela Companhia Brasileira de Cartuchos, integrante do Time CBC, conquista título em Campeonato Mundial de Tiro ao Voo no México

GUADALAJARA, México, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Brasil conquistou o 3º lugar por equipe no LXXXVII Campeonato Mundial de Tiro ao Voo realizado em Guadalajara, no México, entre os dias 18 e 26 de março de 2023. A equipe brasileira obteve excelente resultado, com 100% de aproveitamento e pontuação 20/20.

O atleta patrocinado pela Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Rubens Molena, mais conhecido como "Dodo", contribuiu para esta expressiva conquista na competição, atirando por equipe com a espingarda CBC by KHAN, modelo Double Trap.

Equipe brasileira que conquistou o 3º lugar no LXXXVII Campeonato Mundial de Tiro ao Voo em Guadalajara, no México

"Estou muito feliz com o resultado da nossa equipe e pela escolha que fiz em competir com a espingarda CBC by KHAN. As características e diferenciais desta arma contribuem para um bom desempenho em competições. Alguns atletas me procuraram durante o campeonato querendo conhecer o modelo que eu estava usando e ficaram impressionados com a estabilidade que esta arma proporciona ao atirador esportivo", afirma Rubens Molena.

A equipe que representou brilhantemente o Brasil no esporte do tiro a nível mundial contou também com os exímios atletas Lamberto Ramenzoni e Ricardo Penteado.

Ao todo, cerca de 490 atiradores esportivos de diversos países participaram da competição no México, entre eles 17 brasileiros.

"Este é mais um importante título mundial conquistado no segmento. Estamos orgulhosos com o desempenho dos atletas brasileiros e, principalmente do Dodo, embaixador da nossa marca, integrante do Time CBC de Esporte do Tiro, e que se destacou competindo com uma espingarda CBC by KHAN. Em 97 anos de história, a CBC tem realizado ações para a valorização ao esporte do tiro e o apoio aos atletas nacionais, contribuindo para o ingresso e a formação de novos atiradores e talentos, assim como com a produção e comercialização de produtos de qualidade para o segmento", ressalta o Diretor Comercial & Marketing da CBC, Paulo Ricardo Gomes.

