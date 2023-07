Atletas do Team CBC conquistam grandes resultados no Campeonato América do Sul e no GP FEDECAT FAN 32 2023

SANTANA DE PARNAÍBA, Brasil, 5 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Rubens Molena (mais conhecido como Dodo), Pietro Caramori e Christian Souza, atletas do Team CBC, conquistaram grandes resultados no Campeonato América do Sul e no GP FEDECAT FAN 32 2023, promovidos pela Confederação Brasileira de Caça e Tiro (CBCT).

As disputas da modalidade FAN 32, popularmente conhecida como Tiro à Hélice, aconteceram de 28 de junho até 2 de julho, no Clube de Caça e Tiro São Paulo, em Santana de Parnaíba (SP).

Christian Souza, Dodo Molena e Pietro Caramori, atletas do Team CBC

Dodo Molena foi campeão no Campeonato América do Sul e vice-campeão no GP FEDECAT FAN 32 2023.

Pietro Caramori conquistou o 1º lugar da Majorança, sendo o melhor atirador nas três provas presenciais da Confederação Brasileira de Caça e Tiro (CBCT), somando a maior pontuação dentre todos os 227 competidores.

E Christian Souza brilhou na categoria Júnior. Foi campeão da Copa SF Madeiras, vice-campeão no GP FEDECAT FAN 32 2023, campeão do Campeonato América do Sul, campeão na VII etapa da Copa do Brasil de FAN 32 e campeão da Copa São Paulo de FAN 32.

Os atletas do Team CBC se destacaram e foram também campeões por Equipe de Armas, competindo e apresentando o excelente desempenho da espingarda CBC KHAN, com score de 50/52 (Pietro Caramori), 49/52 (Dodo Molena) e 49/52 (Christian Souza), ficando à frente de marcas como Beretta, Perazzi, Guerini, entre outras.

Estiveram presentes nas competições o presidente da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Fabio Mazzaro, o diretor comercial & marketing da CBC, Paulo Ricardo Gomes, recepcionados pelo presidente da Confederação Brasileira de Caça e Tiro (CBCT), Otto Pohl, além da diretoria do Clube de Caça e Tiro São Paulo (CCTSP), o presidente Renato Abucham e vice-presidente José Carlos Anitablian, e o diretor de FAN 32 Lamberto Godoy Ramenzoni.

O evento, que recebe diversos atletas de alto nível, contou ainda com uma ação especial, o CBC Connect, realizado em parceria com a loja TOP ARMS, Diamond Partner do Programa de Relacionamento com Lojistas (PRLO) da CBC, com a exposição de diversos produtos, em especial as espingardas esportivas CBC KHAN.

APOIO AO ESPORTE DO TIRO

Líder mundial em munições, a CBC é uma empresa em constante evolução, que domina a tecnologia de ponta empregada em sua área de atuação, e oferece aos seus consumidores produtos com desempenho e qualidade internacionalmente reconhecidos, possuindo linha de cartuchos de competição e insumos para as diferentes modalidades do tiro esportivo. Tradicional fabricante de armas longas, oferece também ao mercado vários modelos de armas para iniciação e prática de modalidades esportivas de tiro.

A empresa possui um programa de patrocínios que tem como intuito apoiar os atletas do esporte do tiro, oferecendo apoio e recursos de que eles necessitam para atingir seu potencial máximo. Os patrocinados são selecionados com base em suas jornadas, potencial e conquistas esportivas. O programa também incentiva o ingresso e formação de novos atiradores e jovens talentos.

O Team CBC conta, atualmente, com 16 atletas em diversas modalidades e categorias, com expressivos resultados em seus currículos e vagas garantidas em competições internacionais.

Além disso, a companhia apoia entidades organizadoras, incluindo Confederações, Federações e Ligas, entre outras entidades e campeonatos em todo Brasil.

