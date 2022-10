Atletas patrocinados pela CBC TAURUS conquistam posição de destaque na Final da Copa do Mundo de FAN 32

CURITIBA, Brasil, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A final da Copa do Mundo de FAN 32 foi realizada entre os dias 19 e 23 de outubro, em Curitiba, pela Confederação Brasileira de Caça e Tiro (CBCT), com patrocínio oficial da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC).

Attilio e Lamberto

Os brasileiros Attilio Motti Neto e Lamberto Ramenzoni se destacaram na competição e conquistaram a 2ª e 3ª colocação, respectivamente. Os atletas contam com patrocínio da CBC TAURUS e utilizam cartuchos de competição da marca CBC que, pela alta qualidade reconhecida mundialmente, contribuem para o excelente desempenho nas provas.

A competição internacional contou com a participação de aproximadamente 200 atletas de diversos países e premiou grandes nomes da modalidade FAN 32, popularmente conhecida como Tiro à Hélice, que a cada ano vem crescendo exponencialmente no país. Em cinco anos de desenvolvimento da modalidade, o Brasil já é bicampeão Mundial por equipes e individual, rivalizando com países potências no esporte, como Argentina, Espanha, Portugal e Itália.

O sucesso da modalidade em território nacional, promovido pela CBCT em parceria com a CBC, qualificou o Brasil para a realização em 2022 de dois Gran Prix Internacionais, pontuáveis para a Copa do Mundo, além de sediar a Copa América e a final do Campeonato Mundial de Fan 32, eventos promovidos pela FEDECAT (Consejo Mundial de Federaciones Desportivas de Caza y Tiro), entidade máxima do esporte.

Apoio e incentivo ao esporte do Tiro

Como entusiastas e incentivadoras do esporte do tiro, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) e a Taurus, consideradas entre as principais fabricantes de armas e munições do mundo, investem constantemente no desenvolvimento de produtos de alto desempenho e qualidade voltados ao segmento, oferecendo ao mercado um completo portfólio.

As companhias também patrocinam entidades organizadoras, incluindo Confederações, Federações e Ligas, entre outras entidades, campeonatos em todo Brasil e mais de 40 atletas em diversas modalidades e categorias do tiro esportivo, de competidores consagrados a jovens talentos.

Outra importante iniciativa da CBC é o programa Pro Training, lançado em 2022 com o intuito de atender e valorizar os atletas confederados ativos. Mais de 5 mil atletas em todo país foram contemplados diretamente neste programa na compra de munições e insumos para treinos e competições, por meio das entidades do esporte do tiro, resultando em mais um movimento pró-esporte.

Os expressivos resultados conquistados pelos atletas patrocinados nas competições e o crescimento do tiro esportivo no país refletem o sucesso das ações promovidas pelas empresas em prol de todo o segmento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932876/Attilio_e_Lamberto.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

