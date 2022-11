Atletas patrocinados pela TAURUS e CBC conquistam posições de destaque em campeonatos internacionais

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Três importantes campeonatos internacionais de tiro esportivo contaram recentemente com a participação e destaque de atletas brasileiros, patrocinados pela Taurus e pela Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC).

Confira abaixo as performances e modalidades:

*atletas patrocinados pela Taurus/CBC

XIII CAMPEONATO DAS AMÉRICAS (CAT)

Data: 04 a 14 de novembro de 2022

Local: Las Palmas – Lima, Peru

Medalha de Ouro

Felipe Wu * – Pistola Standard Individual

Medalha de Prata

Camila Cosmoski* e Jaison Santin * – Fossa Olímpica por Equipe Mista

* – Fossa Olímpica por Equipe Mista Emerson Duarte *, Felipe Wu * e Vladimir Silveira – Pistola Tiro Rápido 25m por Equipe

Medalha de Bronze

Adalto da Silveira , Felipe Wu * e Philipe Chateaubrian – Pistola de Ar Masculino por Equipe

, * e Philipe Chateaubrian – Pistola de Ar Masculino por Equipe Emerson Duarte * e Paula Sayuri Yado – Pistola 25m por Equipe Mista

* e – Pistola por Equipe Mista Cassio Rippel * e Simone Koch – Carabina Deitada 50m Mista

Mais informações no site da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

VI COPA SUDAMERICANA

Data: 04 a 14 de novembro/2022

Local: Las Palmas – Lima, Peru

Medalha de Ouro

Adalto da Silveira , Felipe Wu * e Philipe Chateaubrian – Pistola de Ar 10m Masculino por Equipe

, * e Philipe Chateaubrian – Pistola de Ar Masculino por Equipe Paula Sayuri Yado e Emerson Duarte * – Pistola 25m por Equipe Mista

e * – Pistola por Equipe Mista Priscila Macêdo* e Hussein Daruich * – Fossa Olímpica por Equipe Mista

* – Fossa Olímpica por Equipe Mista Cassio Rippel *, Eduardo Gonçalves e Leonardo Vagner – Carabina 3 Posições 50m por Equipe Masculino

*, Eduardo Gonçalves e – Carabina 3 Posições por Equipe Masculino Jaison Santin * – Fossa Olímpica Masculino

* – Fossa Olímpica Masculino Cassio Rippel * e Simone Koch – Carabina Deitada 50m Mista

Medalha de Prata

Camila Cosmoski* e Jaison Santin * – Fossa Olímpica por Equipe Mista

* – Fossa Olímpica por Equipe Mista Emerson Duarte * – Pistola Tiro Rápido 25m

* – Pistola Tiro Rápido Cassio Rippel * – Carabina 3 Posições 50m

* – Carabina 3 Posições Emerson Duarte *, Felipe Wu * e Vladimir Silveira – Pistola Tiro Rápido 25m por Equipe

*, * e – Pistola Tiro Rápido por Equipe Hussein Daruich *, Jaison Santin * e Teófilo Ribeiro Neto – Fossa Olímpica por Equipe Masculina.

Medalha de Bronze

Georgia Furquim e Roberth Vieira * – Skeet Misto

e * – Skeet Misto Priscila Macêdo* – Fossa Olímpica Feminina

Mais informações no site da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

MUNDIAL DE TIRO ESPORTIVO PARALÍMPICO

Data: 3 e 18 de novembro de 2022

Local: Al Ain – Emirados Árabes Unidos

O paratleta Alexandre Galgani* foi responsável pelo melhor resultado brasileiro na competição:

7ª posição na prova R5 Carabina de Ar – 10m – Posição Deitado Misto SH2 (pontuação de 146,0 pontos);

– Posição Deitado Misto SH2 (pontuação de 146,0 pontos); 16ª posição na prova R4 Carabina de Ar – 10m – Posição em Pé Misto SH2 (pontuação de 628,3 pontos)

– Posição em Pé Misto SH2 (pontuação de 628,3 pontos) 29º lugar na prova R9 Carabina de Ar – 50m – Posição Deitado Misto SH2

Mais informações no site do Comitê Paralímpico Brasileiro

Apoio e incentivo ao esporte do Tiro

Os expressivos resultados conquistados pelos atletas brasileiros patrocinados pela Taurus/CBC nas competições nacionais e internacionais refletem o sucesso das ações promovidas pelas empresas em prol de todo o segmento.

Entusiastas e incentivadoras do esporte do tiro, a Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), consideradas entre as principais fabricantes de armas e munições do mundo, investem constantemente no desenvolvimento de produtos de alto desempenho e qualidade voltados ao segmento, oferecendo ao mercado um completo portfólio.

As empresas também patrocinam entidades organizadoras, incluindo Confederações, Federações e Ligas, entre outras entidades, campeonatos em todo Brasil e mais de 40 atletas em diversas modalidades e categorias do tiro esportivo, de competidores consagrados a jovens talentos.

Outra importante iniciativa da CBC é o programa Pro Training, lançado em 2022 com o intuito de atender e valorizar os atletas confederados ativos. Mais de 5 mil atletas em todo país foram contemplados diretamente neste programa na compra de munições e insumos para treinos e competições, por meio das entidades do esporte do tiro, resultando em mais um movimento pró-esporte.

Todas essas ações contribuem para intensificar o crescimento das diversas modalidades de tiro e para que os atletas se diferenciem em competições pelo Brasil e pelo mundo, assim como incentiva o ingresso e formação de novos atiradores esportivos.

