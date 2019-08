Ator e músico Thiago Martins lança linha de produtos em parceria com Barbearia Vip

FLORIANÓPOLIS, Brasil, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O ator e cantor Thiago Martins escolheu a Barbearia Vip, de Florianópolis, para lançar sua própria linha de produtos cosméticos voltados ao público masculino.

Thiago fez dezenas de filmes e novelas – inclusive, estará na próxima novela global das nove - e recentemente substituiu o cantor Bruno Cardoso na última turnê do grupo Sorriso Maroto.

A iniciativa é mais um ação do artista com a maior rede de estética masculina do Brasil, do qual é garoto-propaganda. A linha "Thiago Martins By Barbearia Vip" estreou esta semana em todas as 35 franquias da rede Barbearia Vip em todo o Brasil.

Parte da rende será revertida para o projeto social "Nós", do Morro do Vidigal, na cidade do Rio de Janeiro, comunidade onde Martins cresceu. Segundo o CEO da rede, Victor Conceição, 33 nos, tê-lo como parceiro tem tudo a ver com o conceito da empresa. "Aqui na Barbearia Vip já temos o programa Barbeiro Solidário, que ajuda as comunidades carentes da Grande Florianópolis. E mais esta ação, com o Thiago, reforça a nossa contrapartida para a sociedade", salienta o florianopolitano.

São três produtos. O Shampoo TM conta com exclusiva fragrância e trata e limpa os cabelos, proporcionando sensação de bem estar. O Condicionador TM, que também conta com fragrância exclusiva, proporciona maciez, leveza e brilho aos cabelos, especialmente aos do tipo seco e pouco nutridos.

Já a Cera Matte TM modela e promove super fixação e é indicada para todos os tipos de cabelo.

O mercado brasileiro de produtos de beleza masculinos atingiu US$ 7,2 bilhões em 2018, acumulando um crescimento de 69,7% nos últimos cinco anos, muito acima da média global, que foi de 26%, segundo o Euromonitor, provedor de pesquisa de mercado.

O Brasil já representa 13% das vendas mundiais, que somaram U$ 49,5 bilhões no ano passado, consolidando a segunda posição no ranking, atrás apenas dos Estados Unidos, que detêm 18% de participação.

A rede cresce acima da média: nos últimos anos cresceu mais de 500% e deve fechar 2019 com, no mínimo, 50 franquias abertas. O Sul do Brasil ganha mais quatro franquias nos próximos meses: duas em Florianópolis (Beiramar Shopping e Floripa Airport, o novo aeroporto), em São José/SC (Continente Shopping) e também mais uma unidade em Curitiba (PR).

FONTE Barbearia Vip

