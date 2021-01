ATP et Biolojic Design lancent Aulos Bioscience pour développer une approche hautement différenciée des anticorps IL-2 dans la lutte contre le cancer

La société d'immuno-oncologie dérivée de Biolojic Design a été créée grâce à un financement de 40 millions de dollars issu d'ATP

Aulos Bioscience participera à la 39e conférence annuelle de J.P. Morgan sur les soins de santé

BOSTON et TEL AVIV, Israël, 9 Janvier, 2021 /PRNewswire/ -- ATP, est une société renommée de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie, et Biolojic Design, une société de biotechnologie qui conçoit des anticorps fonctionnels par ordinateur, ont présenté aujourd'hui Aulos Bioscience, une nouvelle société qui développe des anticorps monoclonaux hautement différenciés se liant à l'interleukine-2 (IL-2) comme traitement contre les tumeurs solides. ATP s'est engagée à accorder un financement de 40 millions de dollars en série A pour faire passer la molécule principale d'Aulos du stade préclinique à la validation du principe clinique, accompagné d'essais sur l'homme devant commencer dans le courant de l'année.

« ATP a crée Aulos avec Biolojic pour développer des anticorps aux propriétés uniques qui, selon nous, sont les plus prometteurs parmi les thérapies ciblées sur l'IL-2 », a déclaré Michael Ehlers, M.D., Ph.D., directeur scientifique et partenaire d'ATP. « Biolojic a conçu des molécules intelligentes et d'une simplicité impressionnante qui permettent de rediriger l'IL-2 vers les cellules T effectrices de faible affinité, loin des cellules T régulatrices de haute affinité, en se liant à l'IL-2 propre à l'organisme, la détournant de la suppression immunitaire pour la diriger vers l'activation immunitaire. D'autres médicaments candidats permettant de rediriger l'IL-2 ne ciblent pas l'IL-2 naturelle et introduisent des versions complexes, modifiées et exogènes de l'IL-2 qui sont souvent difficiles à fabriquer et peuvent avoir des propriétés pharmacocinétiques défavorables. Nous pensons que les avantages concernant l'approche d'Aulos pourraient nous permettre de proposer un nouvel élément fondamental dans la lutte contre plusieurs formes de cancers. »

Yanay Ofran, Ph.D., directeur général de Biolojic Design et directeur général par intérim d'Aulos Bioscience, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à ATP pour mettre à la disposition des patients nos anticorps uniques conçus par ordinateur. La plate-forme de Biolojic basée sur l'IA conçoit des anticorps humains mono- et multi-spécifiques permettant de cibler des épitopes prédéterminés avec une précision incroyable et d'exécuter des fonctions qui n'étaient pas réalisées auparavant avec des anticorps. Ces capacités sont illustrées par l'approche des anticorps anti-IL-2 d'Aulos, capable d'exploiter le plein potentiel de l'IL-2 du patient lui-même. Nous voyons Aulos comme une opportunité de changer radicalement la façon de traiter le cancer. De plus, nous pensons que ce sera le tout premier anticorps conçu par ordinateur à faire l'objet d'essais chez l'homme. »

Aulos Bioscience sera basée à Cambridge, MA. Le conseil d'administration de la société est présidé par le Dr. Ehlers et compte parmi ses membres le Dr. Ofran ; Yechezkel Barenholz, Ph.D., Professeur de biochimie à la faculté de médecine de l'université hébraïque Hadassah, connu notamment pour être un innovateur dans les applications thérapeutiques des liposomes et de la nanomédecine, notamment en tant que co-inventeur du Doxil (doxorubicine) ; Joseph A. Yanchik III, partenaire d'ATP et fondateur de sociétés telles que Aileron Therapeutics et Tokai Pharmaceuticals (aujourd'hui Novus Therapeutics) ; et Raj Chopra, FRCP, FRCPath, FRSB, Ph.D., un partenaire d'ATP, ancien directeur de l'unité de recherche sur le cancer au Royaume-Uni au sein de l'Institut de recherche sur le cancer de Londres, et co-fondateur de Monté Rosa Therapeutics.

Le Dr Ehlers et le Dr Ofran fourniront d'avantage d'informations sur Aulos Bioscience lors de la 39e conférence annuelle de J.P. Morgan sur les soins de santé, le jeudi 14 janvier 2021. La retransmission en direct devrait commencer vers 10h25 (heure locale). Un lien vers la webdiffusion sera disponible sur le site web d'Aulos à l'adresse suivante :aulosbio.com.

À propos d'ATP

Fondée en 1999, ATP est une société renommée de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie, avec un capital de 2,65 milliards de dollars et des bureaux à New York, Londres, San Francisco et Cambridge, MA. ATP crée des entreprises à des étapes différentes, des idées enregistrées avant d'être protégées par un droit de propriété intellectuelle à la création d'entreprises dérivées, en investissant dans celles-ci depuis la phase d'amorçage jusqu'à l'introduction en bourse et au-delà. La stratégie d'ATP consiste essentiellement à fournir des capitaux flexibles et un accès à une équipe de partenaires en capital-risque et d'entrepreneurs en résidence de classe mondiale, afin de créer des entreprises durables, axées sur la recherche, qui permettent d'améliorer des vies humaines. Pour plus d'informations, consultez le site www.appletreepartners.com.

À propos de Biolojic Design

Biolojic Design s'engage à guérir les patients en concevant et en développant une gamme de substances thérapeutiques révolutionnaires. Alimentée par l'IA, la technologie de Biolojic conçoit des anticorps simples et multi-spécifiques ciblant précisément des épitopes prédéfinis pour exécuter de nouveaux programmes biologiques. En faisant preuve d'un investissement en faveur des maladies qui touchent le système immunitaire, Biolojic développe une gamme d'anticorps qui sont conçus pour exploiter le plein potentiel de mécanismes très étudiés. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.biolojic.com.

À propos d'Aulos Bioscience

Aulos Bioscience, une société d'ATP, se consacre à révolutionner les soins prodigués aux patients atteints de cancer grâce à des thérapies immuno-oncologiques hautement différenciées. Aulos développe dans un premier temps des anticorps uniques ciblant l'IL-2 qui, selon elle, sont capables de devenir les meilleurs traitements de leur catégorie concernant les tumeurs solides. Pour plus d'informations, consultez le site aulosbio.com.

