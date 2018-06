Atradius: Les paiements B2B de plus en plus tardifs sur le continent américain

Levallois Perret, 28 juin 2018 - Les derniers résultats de l'enquête annuelle sur les pratiques de paiement B2B réalisée par l'assureur-crédit international Atradius révèlent une dégradation dans les pratiques de paiement sur le continent américain.

Le délai de paiement moyen est passé de 61 jours en 2017 à 63 jours en 2018

En moyenne 90,3% des sondés sont fréquemment confrontés à des retards de paiements (la moyenne est la plus élevée au Mexique (94,4%) et aux États-Unis (90,9%)

En moyenne, 50% des factures restent impayées à la date d'échéance

David Huey, Président et Directeur Régional d'Atradius pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, déclare: "Il est intéressant de constater que, dans une économie saine et en pleine croissance, les créances douteuses continuent à affecter les marchés B2B. Savoir que 51% des personnes interrogées ont eu au moins un client en faillite ou simplement en cessation d'activité permet d'ouvrir les yeux. Les données reprises dans le Baromètre des Pratiques de Paiement seront utiles pour toutes les entreprises qui vendent à crédit à leurs clients, sur le marché domestique ou à l'export".

Le niveau des exportations intra-régionales reste stable, en particulier entre les pays de la zone ALENA. Cela malgré le revirement protectionniste des Etats-Unis et l'attente de la révision de l'accord de libre échange. Le pourcentage moyen de créances B2B irrécouvrables a légèrement diminué en Amérique, passant de 2,1% en 2017 à 1,8% cette année. Avec un taux de 2,5%, le Brésil est le pays affichant le taux le plus élevé de créances irrécouvrables en 2018, principalement en raison des dépôts de bilan de clients, comme l'indiquent 54,7% des personnes interrogées au Brésil.

Le niveau des exportations dans la région reste stable, surtout au sein des pays de l'ALÉNA, et ce malgré la menace d'un repli protectionniste des États-Unis et la révision de l'accord de libre-échange en suspens. Près de la moitié des fournisseurs interrogés dans les pays de l'ALÉNA indiquent que plus de 50% de leurs activités commerciales se font dans la région, avec 16,5% des activités réalisées exclusivement au sein de la zone de libre-échange actuelle. Le commerce avec les États-Unis a augmenté ou est resté stable pour 81,5% des fournisseurs interrogés au Mexique. Au Canada, la situation commerciale est encore plus favorable, avec un total de 90,3% des fournisseurs gardant des niveaux d'activités avec les États-Unis identiques ou meilleurs.

