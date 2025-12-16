Atradius obtient l'approbation de Lloyd's pour souscrire des contrats

Le Syndicat Atradius 1864 permettra aux institutions financières de gérer plus efficacement le risque de crédit commercial

L'approbation définitive pour souscrire via le Syndicat Lloyd's 1864 renforce la portée mondiale d'Atradius et améliore sa capacité à offrir de la valeur grâce à la plateforme fiable de Lloyd's

AMSTERDAM et LONDRES, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'assureur-crédit mondial Atradius a obtenu l'approbation réglementaire finale pour que son Syndicat Lloyd's 1864 commence à signer des contrats à partir du 1er janvier 2026. Cette décision fait suite à l'approbation « de principe » accordée en juillet dernier.

Le Syndicat 1864 se concentrera sur les risques de crédit commercial, en commençant par des clients nouveaux et existants dans le secteur financier européen. Grâce à l'assurance-crédit, les prêteurs peuvent sécuriser leurs portefeuilles, améliorer la rentabilité du capital et faciliter une croissance rentable. C'est un moyen efficace et économique de gérer le risque de crédit, surtout dans des marchés incertains, tout en maintenant la relation de confiance avec les clients. En combinant l'expertise d'Atradius en matière de risque de crédit avec la référence mondiale Lloyd's, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une solution particulièrement robuste.

Atradius lance ce syndicat en partenariat avec Polo Managing Agency, qui fournit des services clés en main. Cette initiative renforce les opérations mondiales d'Atradius en assurance-crédit. Nos équipes utilisent les données de situation financière sur 200 millions d'entreprises pour aider les entreprises à se protéger contre les risques d'impayés lors de ventes à crédit. Cette information sera utilisée pour souscrire des contrats via notre syndicat Lloyd's.

La souscription via la plateforme Lloyd's offre à nos clients de multiples avantages, notamment la notation financière de Lloyd's, son vaste réseau de licences et ses ressources étendues. Elle garantit également des normes élevées de conformité et d'efficacité opérationnelle, en ligne avec les pratiques d'Atradius.

David Capdevila, Chief Executive Officer d'Atradius, a déclaré :

« Obtenir l'autorisation de souscrire chez Lloyd's est une avancée majeure. Cela démontre la confiance dans notre expertise et la solidité de notre offre. Nous sommes fiers de rejoindre le marché Lloyd's et d'apporter notre expertise en risque de crédit à davantage de clients dans le monde. Ce partenariat nous permet d'offrir encore plus de valeur, et nous sommes prêts à en faire profiter nos clients. »

Paul Andrews, Directeur Général de PoloWorks et Polo Managing Agency, a ajouté :

« Polo Managing Agency est extrêmement fier d'avoir collaboré au lancement d'un nouveau syndicat spécialisé en crédit commercial, pour soutenir la croissance continue du marché Lloyd's, grâce à l'expertise reconnue d'Atradius. »

Atradius

Plus d'information : https://group.atradius.com

Contact Presse :

Atradius Group Marketing and Communication Pavel Gómez del Castillo [email protected] Suivez Atradius dans les médias sociaux https://www.linkedin.com/company/atradius https://www.youtube.com/user/atradiusgroup

PoloWorks

Plus d'information : www.polo.works

Contact Presse :

PoloWorks

Kieran Hatten

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2320608/Atradius_Logo.jpg