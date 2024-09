Atradius schließt Partnerschaft mit Fin-Tech Mondu

Kooperation ermöglicht Atradius Kunden in der EU und der UK Zugang zu den innovativen BNPL-Lösungen von Mondu im B2B-E-Commerce.

Unternehmen profitieren von der langjährigen Atradius-Expertise im Bereich Warenkreditversicherung in Kombination mit der hochmodernen BNPL-Technologie von Mondu.

Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Atradius und Mondu, Unternehmen zu unterstützen und Innovationen voranzutreiben.

KÖLN, Deutschland, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Der internationale Kreditversicherer Atradius und das Fin-Tech-Unternehmen Mondu, ein Vorreiter im Bereich der Buy Now Pay Later (BNPL) Lösungen, starten eine Zusammenarbeit im Bereich Zahlungslösungen, um europäische Geschäftstransaktion zu vereinfachen.

Mondu Logo

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Unternehmen in ganz Europa und in Großbritannien die nahtlose Integration der beliebtesten B2B-Zahlungsoptionen in ihre E-Commerce-Kanäle zu ermöglichen, ohne dass externe Zahlungs-Gateways erforderlich sind. Dies ermöglicht es Händlern, ihren Geschäftskunden ein besseres Online-Kauferlebnis zu bieten – ähnlich dem, was sie als digitale Konsumenten aus ihrem Privatleben gewohnt sind. Der Bedarf an innovativen B2B-Zahlungsoptionen schreitet angesichts der Digitalisierung der B2B-Einkaufsprozesse in hohem Tempo voran. Händler, die von dieser Verlagerung auf das Internet profitieren wollen, müssen ein überzeugendes E-Commerce-Angebot schaffen, zu dem auch eine bequeme und sichere Bezahlung beim Checkout gehört.

Risiken bei Zahlung per Rechnung im Web-Shop

Die Möglichkeit, im Webshop per Rechnung zu bezahlen, birgt jedoch Risiken für die Händler. Dazu zählen auch Zahlungsausfälle. Aus diesem Grund sind Online-Händler in der Regel sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Geschäftskunden für den Rechnungskauf zuzulassen. Während die Genehmigungsraten im B2C-Bereich in der Regel 90 Prozent und mehr erreichen, liegen sie im B2B-Bereich durchschnittlich bei 40 bis 50 Prozent, und in einigen Fällen akzeptieren Händler nur Vorauszahlungen.

Die Kombination der Expertise von Atradius in der Kreditversicherung mit Mondus innovativer BNPL-Technologie ermöglicht B2B-Händlern, diese Herausforderung mit leicht zugänglichen Zahlungsoptionen zu bewältigen, die von 30 bis 90 Tagen Zahlungsziel bis hin zu Ratenzahlungen über drei bis zwölf Monate reichen. Die Händler profitieren von den sofortigen Kreditentscheidungen durch Mondu, die durch die Atradius Kreditversicherungsexpertise unterstützt werden. Dadurch wird eine Auszahlung für genehmigte Bestellungen durch Mondu innerhalb weniger Tage, ein Ausfallschutz und die ausgelagerte Zahlungseintreibung von den Geschäftskunden gewährleistet. „Durch die Zusammenarbeit mit Mondu und die Nutzung ihrer Buy Now Pay Later-Lösungen machen wir einen bedeutenden Schritt, unser Engagement für Kunden zu erweitern, indem wir verbesserte finanzielle Flexibilität und Sicherheit durch BNPL bieten", sagt Andreas Tesch, Chief Market Officer von Atradius. „Diese Zusammenarbeit wird es Unternehmen ermöglichen, ihre Verkäufe zu steigern und ihren Kunden verschiedene vorteilhafte Zahlungsoptionen anzubieten."

Mondu bezeichnet Atradius als bevorzugten Partner für die Zusammenarbeit. „Atradius ermöglicht es Mondu, BNPL-Lösungen und zusätzliche Mondu-Dienste für Atradius-Kunden in ganz Europa anzubieten", sagt Malte Huffmann, Mitbegründer und Co-CEO von Mondu, und ergänzt: „Wir sehen erhebliche Synergien für Atradius-Kunden, die die BNPL-Optionen von Mondu für ihr Geschäft in allen Vertriebskanälen, insbesondere online, nutzen und davon profitieren."

Über Atradius

Atradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied von GCO, einem der größten Versicherer in Spanien und einem der größten Kreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online unter www.atradius.de.

Über Mondu

Mondu ist ein führendes B2B-Fintech-Unternehmen, das innovative Zahlungslösungen anbietet, um europäische Geschäftstransaktionen zu vereinfachen. Mit dem Fokus auf Flexibilität, Komfort und Sicherheit widmet sich Mondu der Verbesserung des B2B-Zahlungserlebnisses sowohl online als auch offline und unterstützt Unternehmen in ihrem Wachstum und ihrer betrieblichen Effizienz. Mondu hat kürzlich eine Lizenz als E-Geld-Institut von der Niederländischen Zentralbank (DNB) erhalten, die es Mondu ermöglicht, seine geografische Abdeckung in Europa weiter auszubauen und zusätzliche innovative Zahlungslösungen einzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mondu.ai

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2320608/4499300/Atradius_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2500005/Mondu_Logo.jpg