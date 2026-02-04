Atradius: Stabilité de la politique monétaire : un enjeu clé pour les échanges mondiaux

Les préoccupations concernant les pressions exercées sur la Fed augmentent les incertitudes liées aux perspectives du commerce mondial

Les marchés restent ordonnés alors que les investisseurs continuent de s'attendre à une politique monétaire américaine guidée par les données économiques

LEVALLOIS-PERRET, France, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Les récents événements entourant la Direction de la Réserve Fédérale Américaine ont mis en lumière l'importance de la stabilité institutionnelle pour le commerce mondial et les conditions de financement. Bien que les marchés financiers aient jusqu'à présent réagi avec calme, la confiance dans la politique monétaire demeure un pilier essentiel de l'activité commerciale transfrontalière.

Pour les entreprises exportatrices, la prévisibilité des coûts de financement, la stabilité des devises et la fiabilité du comportement des acheteurs sont cruciales. Ces conditions sont étroitement liées à la crédibilité des cadres de politique monétaire, en particulier aux États–Unis, dont les décisions en matière de taux d'intérêt continuent d'influencer les flux de capitaux mondiaux et les conditions de financement du commerce.

La tarification actuelle des marchés indique que les investisseurs s'attendent toujours à ce que la politique monétaire américaine soit principalement guidée par les données économiques plutôt que par des pressions externes. Les anticipations d'inflation restent contenues, les coûts d'emprunt à long terme sont stables et la croissance mondiale se poursuit à un rythme modéré.

Atradius prévoit une croissance du PIB mondial de 2,8 % en 2026 et 2,9 % en 2027, tandis que la croissance américaine devrait se maintenir autour de 2,0 % pour les deux prochaines années. Dans ce contexte, Atradius ne s'attend pas à ce que la Réserve Fédérale procède à des changements brusques de ses taux d'intérêt.

« Les tendances actuelles suggèrent que la politique devrait rester inchangée à court terme, avec un maximum de deux nouvelles baisses d'un quart de point anticipées en 2026 », indique John Lorié, Economiste en chef chez Atradius.

Cependant, les périodes de transition institutionnelle peuvent introduire une incertitude supplémentaire. Si la confiance dans la crédibilité de la politique venait à s'affaiblir, l'impact pourrait dépasser les marchés financiers et toucher l'économie réelle. Un risque perçu plus élevé pourrait se traduire par une hausse des coûts d'emprunt, une volatilité accrue des devises et des changements dans le comportement de paiement des acheteurs, affectant les flux commerciaux et l'accès au financement.

« À ce stade, les investisseurs sur les marchés actions et obligations n'anticipent pas une influence fédérale majeure sur la Réserve Fédérale », ajoute Lorié. « Mais si cela changeait, les coûts d'emprunt pourraient augmenter en raison d'une hausse de l'inflation et des primes d'incertitude. »

Pour le moment, les marchés mondiaux restent ordonnés. Les entreprises qui ont un credit management proactif pour gérer leurs risques crédit et leur exposition au financement sont mieux positionnées pour naviguer dans l'incertitude et continuer à exporter à l'international.

