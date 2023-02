Atreva-se a comer bem com Knorr neste "World Eat For Good Day"

ROTERDÃ, Países Baixos, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Cactus Bolognese or Cricket Pad Thai alguém? Seja você é um especialista na cozinha ou um cozinheiro iniciante, a Knorr, pioneira no mundo dos sabores, incentiva as pessoas em todo o mundo a repensarem a maneira como cozinham e comem. É hora de encarar a verdade – nossas escolhas alimentares atuais não são mais sustentáveis e prejudicam nosso planeta. Neste 'World Eat For Good Day" em 19 de fevereiro, a Knorr lança o "Dare to Try" (Atreva-se a Tentar), uma campanha que desafia as pessoas a ousarem comer de forma diferente.

Knorr WEFGD 2023: Dare to eat something different for the good of the planet

Há um mundo de sabores e pratos a serem explorados, incluindo mais de 20.000 espécies de plantas comestíveis[1]. No entanto, 75% do nosso abastecimento alimentar provém de apenas cinco animais e 12 colheitas.[2] Experimentar alimentos diferentes é vital para nossa saúde e sustentabilidade ambiental.[3] Como especialista em sabor, a Knorr torna a ousadia deliciosa, ajudando as pessoas a experimentarem novos ingredientes de maneira fácil.

Esses alimentos alternativos ajudarão a impulsionar uma maneira mais sustentável de comer – não apenas boa para o planeta e para as pessoas, mas também deliciosa. Ingredientes como cactos, tomatillos, agrião são altamente nutritivos.[4] Existem até 2.000 insetos comestíveis que ainda não foram explorados, o que contribui para adições saborosas às receitas.[5]

Frank Haresnape, vice-presidente Global da Knorr & Scratch Cooking: "No "World Eat For Good Day", estamos convidando pessoas em todo o mundo a se unirem a nós em nossa jornada e se atreverem a comer algo diferente que seja bom para o planeta. Como uma das maiores marcas de alimentos do mundo, já temos mais de 10 programas locais que educam as pessoas a comerem bem. Os alimentos são a alavanca mais forte para otimizar nossa saúde e melhorar a sustentabilidade ambiental. Claro que não pediremos que as pessoas comecem a comer insetos a partir de agora.

Existem opções muito melhores, como a receita de cacto a bolonhesa que criamos com nossos chefs.

Esperamos que esses pratos inspirem as pessoas a descobrirem novas e divertidas formas de cozinhar com vegetais e plantas".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2003385/Knorr_WEFGD_2023.jpg

FONTE Knorr (Unilever)

